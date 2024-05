Anderlecht à deux matchs (maximum) du rêve : "Comme si notre vie en dépendait"

Le RSC Anderlecht a battu Genk ce samedi, et peut maintenant clairement rêver du titre. Il faudra très probablement battre Bruges le week-end prochain, et Killian Sardella est prêt.

Le RSC Anderlecht a marqué deux buts splendides contre Genk, puis a souffert. Les Mauve & Blanc, comme trop souvent cette saison, ont dû "mordre sur leur chique". "Notre première mi-temps était bonne, mais après le 2-0, on s'est relâchés, malheureusement", reconnaît Killian Sardella.

Il a ensuite fallu être solides. "Genk était venu pour faire quelque chose, et c'est une bonne équipe. Ils ont poussé. Mais même le Real Madrid doit défendre en bloc parfois (sourire). Nous avons dû rester en bloc, être braves", continue Sardella.

Sardella a appris de ses erreurs

Le tout en évitant les erreurs, comme... une main dans le rectangle, ce qui a déjà pu arriver au back droit du Sporting. "(rires) On apprend de ses erreurs, et j'ai appris. Je n'ai pas pris ce carton jaune non plus, parce que j'ai appris comment gérer ces situations. J'ai longtemps joué avec 4 cartons jaunes cette saison, je sais ce qu'il faut faire pour ne pas prendre celle de trop".

Désormais, le RSCA est à deux matchs du titre, et l'un de ces deux matchs est à domicile. "Bien sûr qu'on pense à ce titre, je ne vais pas mentir. On sait que si on gagne ces deux matchs, on est champions à coup sûr. Le match contre Bruges sera le match le plus important et le plus difficile de la saison", estime Killian Sardella.

"On sait que les matchs à domicile sont notre point fort dans ces Playoffs, et on compte dessus. Ca nous met en confiance. Et on sent cette communion avec le public : c'est sold-out à chaque match. On joue pour eux, après la saison catastrophique de l'année passée, on les comprend", conclut l'Anderlechtois.