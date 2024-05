Wouter Vrancken avait la tête ailleurs depuis plusieurs semaines : "Il nous l'a annoncé à ce moment"

Wouter Vrancken a quitté Genk et va signer à La Gantoise. Le timing de cette décision pense cependant question.

Nous l'avions écrit dès la nouvelle annoncée : le départ de Wouter Vrancken rappelait celui de Ronny Deila pour Bruges, en fin de saison passée. Et il posait question en termes de timing : n'était-il pas incompréhensible qu'une équipe aussi impressionnante en début de Playoffs enchaîne 3 lourdes défaites d'affilée, contre le Club de Bruges puis le Cercle ?

Dimitri De Condé, au micro d'Eleven DAZN avant le coup d'envoi d'Anderlecht-Genk, confirme en tout cas que Wouter Vrancken avait la tête ailleurs dès avant la double confrontation perdue face au FC Bruges. "Nous avons reçu un coup de fil de l'entourage de Vrancken, juste avant le match à Bruges, nous signifiant sa volonté de rejoindre La Gantoise", explique le directeur sportif de Genk.

🗣 | Dimitri de Condé blikt terug op het vertrek van Wouter Vrancken. ❌🧳 #ANDGNK pic.twitter.com/x5ORikIUJM — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 11, 2024

Conflit d'intérêt pour Wouter Vrancken

"Nous avons alors eu une discussion après le match à domicile contre Bruges, puis une nouvelle ce lundi. Il y avait deux scénarios. Soit, et c'était le meilleur, nous avions une franche discussion et Wouter restait. Soit il voulait vraiment aller à Gand, et alors, il partait immédiatement", continue De Condé.

Car la situation après ces trois défaites était plus compliquée qu'auparavant : "Il y avait en effet un risque de barrages contre La Gantoise. Wouter a décidé de partir pour Gand et a donc quitté Genk", conclut Dimitri De Condé. Il y aurait en effet eu conflit d'intérêt pour Vrancken, qui aurait eu du mal à priver son futur club d'un ticket européen.

Si la décision d'un départ anticipé se comprend dans ce contexte, on ne peut pas s'empêcher de se demander à quel point un départ était déjà dans la tête de Wouter Vrancken avant la double confrontation face à Bruges, lors de laquelle Genk a été méconnaissable. Le vestiaire a-t-il appris la chose ? Cela a-t-il impacté les prestations limbourgeoises... et donc le championnat ? On ne le saura jamais...