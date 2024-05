🎥 Moment d'émotion à Anderlecht, les joueurs et supporters de Genk participent

À la 20e minute d'Anderlecht-Genk, des applaudissements ont Ă©tĂ© lancĂ©s en hommage Ă Wim Vandenbussche, supporter du RSCA dĂ©cĂ©dĂ© lors du match face au Cercle. Le jeu a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©, et joueurs comme supporters de Genk se sont joints Ă l'hommage.

C'est un beau moment que l'on a vécu ce samedi, à la 20e minute de RSCA-Genk. Un hommage à Wim Vandenbussche, supporter du Sporting décédé d'un malaise cardiaque face au Cercle de Bruges à l'âge de 39 ans, a été rendu.

Son visage et son nom, ainsi qu'un message de la famille, ont été affichés sur les écrans géants du stade. "La famille tient à remercier les supporters, les stadiers et les services d'urgence. À jamais dans nos cœurs", lisait-on. Le stade a alors applaudi, vite imité par les 22 joueurs et l'arbitre.

Mr Visser a arrêté le jeu, et l'hommage a également été rendu par les supporters du Racing Genk, très respectueux. Le stade a ensuite scandé le nom de Wim Vandenbussche.

Wim Vandenbussche s'était senti mal lors du match entre Anderlecht et le Cercle de Bruges, gagné par les Mauve & Blanc 3 buts à 0. Après la victoire, Brian Riemer avait rendu hommage au supporter, soulignant que malgré le résultat, tout le club était en deuil en ce moment.