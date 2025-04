Dans la lignée de sa manita de la semaine dernière : l'Union commence ses Playoffs en pleine confiance

L'Union Saint-Gilloise l'a emporté 0-3 du côté de La Gantoise. Une prestation très mature des Bruxellois.

Après la victoire 5-1 contre l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise avait un premier déplacement à négocier dans ces Champions Playoffs. Les troupes de Sébastien Pocognoli rendaient visite à La Gantoise, battue 4-0 à Genk lors de la première journée. Sur la feuille de match, on note le retour de Charles Vanhoutte sur le banc. Le milieu de terrain s'est assis à côté d'Alessio Castro-Montes, lui aussi remis de sa blessure et déjà réapparu contre l'Antwerp.

Les deux hommes rendront sans doute de fiers services à l'équipe durant les Playoffs mais ne doivent pas précipiter leur retour, Kamiel Van De Perre et Anan Khalaili ont une nouvelle performé ce soir. Même si dans un premier temps, c'est La Gantoise qui a mis le nez à la fenêtre, avec une première situation chaude sur une intervention d'Anthony Moris dans les pieds de Matisse Samoise, laissé trop seul au second poteau.

Le pressing gantois était intéressant pour donner le ton à des sorties de défense assez risquées et à un début de match sur le fil. L'Union n'a pas renié son jeu, dans une animation en miroir à celle des Buffalos. Mais malgré les bonnes séquences de part et d'autre, les gestes dans le dernier tiers du terrain étaient beaucoup plus imprécis, pas la moindre frappe dans la première demi-heure. Avant que l'Union n'inscrive trois buts en dix minutes.

La déferlante du troisième quart d'heure

C'est Anouar Ait El Hadj (le seul changement par rapport au weekend dernier suite à la blessure de Sofiane Boufal) qui a ouvert les hostilités, parfaitement servi par Anan Khalaili sur les premiers espaces laissés par les Gantois (31e, 0-1). Deux minutes plus tard, c'est Ivanovic qui arrivait en retrait pour profiter d'un nouveau service de Khalaili. (33e, 0-2). Le clou du cercueil gantois était planté par Promise David, tout sourire après avoir profité d'une grosse bévue de la défense locale face à son pressing (39e, 0-3).

Malgré deux changements gantois au repos, le score a très rapidement failli virer à 0-4 en début de deuxième mi-temps, d'abord sur une énorme occasion manquée de la tête par Anouar Ait El Hadj au petit rectangle puis sur un but annulé de Promise David, signalé hors-jeu sur un centre d'Ait El Hadj.

Pour le reste, la deuxième mi-temps s'est jouée sur un tempo assez lent, l'Union n'a plus ressenti le besoin d'appuyer plus que cela sur l'accélérateur. Le scenario a de la rencontre a même permis à Pocognoli de faire souffler plusieurs cadres pour la suite des Playoffs. Anthony Moris a de son côté pu chauffer ses gants sur une reprise de Noah Fadiga, très bien monté dans le dernier quart d'heure.

0-3, l'Union a su frapper au bon moment pour s'occasionner un match finalement assez tranquille et remettre le Club de Bruges sous pression en reprenant, comme samedi dernier, la deuxième place en attendant le match des Blauw en Zwart. Jamais l'Union n'avait encore commencé ses Playoffs par un six sur six. Avec un peu plus de réalisme, le score aurait même pu être plus lourd face à des Gantois sans réaction, de quoi encore monter en puissance dans les semaines à venir.