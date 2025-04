Un début de crise à la Gantoise ? "Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas" fustige Samoise

Sept buts encaissés en deux matches, aucun marqué : le diagnostic de Matisse Samoise est sans appel après la défaite 0-3 face à l'Union.

Le constat est sans appel pour Matisse Samoise. Après la lourde défaite 0-3 à domicile contre l'Union Saint-Gilloise samedi soir, le milieu gantois n'a pas caché son amertume.

"On a encaissé sept buts en deux matchs, sans en marquer un seul. Aujourd'hui encore, on n'a pas créé beaucoup d'occasions. C'est un vrai problème qu'il faut régler d'urgence." a-t-il lancé, rapporté par Nieuwsblad. Un bilan alarmant pour les Buffalos qui sombrent en Play-offs.

Samoise reconnaît pourtant quelques lueurs d'espoir en début de match : "J'ai senti qu'on était plutôt bons pendant les 20-25 premières minutes." Mais cette base positive n'a pas suffi. Le joueur pointe du doigt les responsabilités collectives : "Tout le monde a fait des erreurs aujourd'hui, et en Play-offs Champions ça se paye cash."

Tous les regards se tournent désormais vers le choc contre l'Antwerp dimanche prochain. Samoise en mesure pleinement l'enjeu : "Ce match est énorme. Un nul ne nous avance à rien, et si on perd, avec 0 points sur 9 on se retrouvera dans une position très inconfortable." a déploré le joueur.

Face aux critiques sur l'attitude de l'équipe en seconde période, le Gantois se défend : "Ça peut paraître comme un manque de courage, mais ce n'est pas qu'on ne veut pas. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas, et l'Union est une équipe très forte. Il faut leur reconnaître du mérite, mais nous devons surtout nous remettre en question." a conclu le milieu de terrain.