Mathias Delorge hors de lui après la défaite de la Gantoise face à l'Union : "Trois occasions, trois buts. Ça ne devrait pas arriver"

La Gantoise a subi une lourde défaite à domicile contre l'Union Saint-Gilloise. Le 0-3 a été un coup dur pour les Buffalos qui ont qualifié le match de douloureux par la suite.

"Nous avons eu le contrôle du match pendant une demi-heure. Il est difficile de créer des opportunités, mais au moins nous avions le contrôle." c'est ce qu'a affirmé Mathias Delorge lors de son analyse après la défaite 0-3 contre l'Union.

L'Union efficace face à une défense faible de la Gantoise

"Et puis ils ont une seule opportunité et c'est but. Ils étaient très efficaces en première mi-temps : trois occasions, trois buts. Mais cela ne devrait tout simplement pas arriver, de cette manière cela devient très compliqué."

Delorge estime que les erreurs défensives qui ont conduit aux buts encaissés étaient évitables. "Nous n'étions pas inférieurs, mais ces trois buts encaissés sont évitables. Cela ne devrait tout simplement pas arriver. Même ces buts refusés après la pause ont été trop facilement accordés. C'est simplement frustrant."

Le joueur admet que l'enchaînement de défaites et de buts encaissés commence à peser sur le moral des joueurs. "Nous sommes sortis du vestiaire avec l'intention de marquer un but, mais cela n'a pas fonctionné. Sept buts encaissés en deux matchs ? Ce n'est pas facile mentalement. Nous devons travailler dur à l'entraînement pour avancer dans les semaines à venir."

"Les matches amicaux sont terminés, la semaine prochaine sera décisive et il est grand temps que nous prenions les trois points et que nous défendions fermement."