Malgré la réaction d'orgueil de l'Antwerp, Bruges prend trois points importants au Bosuil et met la pression sur Genk

L'Antwerp a été largement mené par le Club de Bruges, avant d'avoir un sursaut d'orgueil en seconde période. Les Blauw & Zwart ont bien failli laisser filer deux très bêtes points.

Après l'humiliation subie par La Gantoise à la Planet Group Arena samedi soir, on se demandait comment les deux autres "outsiders" de ces Play-offs allaient se comporter à domicile ce dimanche. Et pendant 45 minutes, on a cru être fixé concernant l'Antwerp, qui n'a pas existé durant la première période face au Club de Bruges.

À la pause, le score était en effet déjà de 0-3, et Simon Mignolet n'avait été inquiété (et attentif) qu'une seule fois, devant Tjaronn Chery (11e). Lammens, lui, avait dû s'employer dès la 6e après que Tzolis ait été très intelligemment trouvé sur une touche rapide (6e), mais s'inclinait dans la foulée à la suite d'une mauvaise relance de sa part et d'un enchaînement de classe mondiale de Ferran Jutgla (0-1, 8e).

Un haut pressing anversois semblait initialement gêner la défense brugeoise, mais ce sera bref : l'Antwerp est très maladroit, Bruges repart avec une précision chirurgicale en contre. Tzolis frappe de loin (15e), Ardon Jashari part à l'extrême limite du hors-jeu et trompe Lammens d'un geste digne d'un n°9 : c'est 0-2 (29e).

Cela aurait dû être 0-3 dès la 36e via Jutgla, maladroit après un gros travail de Mechele ; ce sera pour les arrêts de jeu de la première période, avec une reprise de volée déviée de Christos Tzolis qui prend Lammens à contre-pied (45e+3).

Bruges se fait encore peur au Bosuil

On se demande bien comment l'Antwerp peut revenir dans ce match, d'autant en voyant Maxim De Cuyper être trouvé à deux reprises après des combinaisons brillantes dans l'entrejeu - mais manquer le cadre par deux fois (51e, 54e). C'était sans compter sur l'habitude fâcheuse des Gazelles de perdre leurs moyens à Anvers.

D'abord sur une perte de balle d'Onyedika au milieu de terrain : Vincent Janssen est trouvé dans l'axe et envoie un pétard vicieux des 25 mètres pour inscrire le but de l'espoir (1-3, 61e). Bruges bafouille son football : Praet, bien rentré, envoie un ballon anodin dans la boîte, Janssen cafouille dans une défense aux fraises et Michel-Ange Balikwisha surgit - c'est 2-3, de nulle part (71e).

Sans surprise, la dynamique change du tout au tout et il n'y en a alors plus que pour l'Antwerp. Malheur aux nombreux supporters du Matricule 1 qui ont quitté leur siège à la mi-temps. Ils ne manqueront cependant pas une remontada totale : l'Antwerp pousse, passe tout près du 3-3 quand Deman va presque chercher Praet au second poteau, mais Bruges tiendra bon. Ce qui aurait pu être une démonstration de force, cependant, laissera un goût amer à Nicky Hayen, même si Genk aura tout de même la pression au Lotto Park ce soir.