"Nous ne cherchons pas d'excuses" : Jonathan Lardot relève une grosse erreur d'arbitrage du week-end dernier en Pro League

Le week-end s'est déroulé sans trop de phases polémiques concernant l'arbitrage. Il y a tout de même eu une situation qui a fait débat lors du match entre La Gantoise et l'Union Saint-Gilloise. Un but a été refusé, alors qu'il aurait dû être validé selon Lardot.

Promise David a marqué de la tête, alors que le score était déjà de 0-3. Mais, le but a été annulé rapidement en raison d'une faute sur le gardien Tom Vandenberghe quelques secondes plus tôt. Le score est donc resté en l'état.

Mais du côté de Jonathan Lardot, responsable des arbitres, il n'y a pas de remise en question. "Nous ne cherchons pas d'excuses. Pour moi, c'était un but valide", a-t-il confié sur Under Review.

"Il y a bien eu un contact entre le gardien et un attaquant. Est-ce suffisant pour qu'on parle de faute, ou est-ce trop léger ? C'est une question qui peut être débattue. Mais pour ma part, je me base sur deux éléments", explique Lardot.

"Le premier, c'est qu'on doit contrôler l'ensemble de l'action avant le corner, en observant le gardien et l'attaquant. Le second, c'est que si une faute est commise, on doit intervenir, mais cela doit se faire une fois l’action terminée, car la VAR peut toujours être utilisée. Ici, le niveau d'évaluation de la phase était trop bas. Pour moi, ce n'était pas une faute", conclut Lardot.