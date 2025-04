Comment l'Antwerp n'a-t-il pas marqué dans ce match ? Gand s'impose au Bosuil et revient sur Anderlecht !

L'Antwerp a grandement dominé le début de rencontre, mais c'est bien La Gantoise qui a ouvert le score en milieu de première période. Le Great Old a failli revenir, les Buffalos ont presque fait le break, mais il n'y a finalement eu qu'un seul but dans cette partie pourtant plaisante.

C'est un duel entre les deux derniers des Champions Play-Offs qui se déroulait ce dimanche au Bosuil. Une rencontre entre l'Antwerp et La Gantoise, où le gagnant pouvait revenir à la hauteur du Sporting d'Anderlecht, battu samedi à l'Union.

L'Antwerp domine, La Gantoise glace le Bosuil

Très rapidement, le Great Old accumule les occasions et met une grosse pression sur les Buffalos, mais Vandenberghe est impérial. Il s'interpose d'abord face à Chery, lancé dans la profondeur par Doumbia (4e), puis sur une reprise de la tête d'Odoi (8e) et une frappe de Janssen, en partant du mauvais côté mais en la sortant avec son pied (20e). Balikwisha (9e) et Doumbia (10e) ont aussi tenté leur chance, mais n'ont pas cadré.

L'Antwerp a grandement dominé le début de la rencontre, mais la montée au jeu d'Ito pour La Gantoise, qui a remplacé un Goore blessé, a changé toute la donne. Déroutant dès sa première action, le Japonais centre à deux reprises depuis la droite. Le premier est mal négocié par Vanzeir, le deuxième est particulièrement mal jugé par la défense anversoise, à commencer par Bataille et Janssen. Le ballon rebondit et atterrit dans les pieds de Fadiga, qui marque dans le but vide et ouvre le score contre le cours du jeu (0-1, 22e).

Le Matricule 1 prend un coup sur la tête mais repart vers l'avant et voit Kerk louper une occasion cinq étoiles, puis s'en sort bien à deux reprises. Vanzeir, depuis l'entrée du petit rectangle, frappe trop croisé (32e), puis Fadiga, au deuxième poteau, reprend un nouveau centre d'Ito de volée et trouve le poteau (37e). 0-1 au repos, l'Antwerp regrette d'être mené au score, et La Gantoise de ne pas avoir fait le break.

L'égalisation de l'Antwerp annulée, La Gantoise revient à la hauteur d'Anderlecht

La seconde période est l'inverse de la première. C'est, cette fois, Gand qui accumule les tentatives, sans faire mouche. Superbe centre de Samoise et reprise de la tête d'Omgba, bien trop simple pour Lammens (51e). Le gardien anversois repousse ensuite la demi-volée de Lopes (59e) et la reprise de la tête de Vanzeir sur le corner suivant. Trois arrêts, sans avoir eu à plonger.

De l'autre côté, l'Antwerp continue tout de même de se montrer dangereux. Une contre-attaque bien menée permet à Chery de prendre sa chance, mais Vandenberghe repousse aussi sans s'employer (54e). Alors que la rencontre s'équilibre, le Great Old pense revenir au score grâce à Bayo, qui coupe un centre/tir de Janssen pour inscrire, pensait-il, son premier but avec l'Antwerp. Le buteur est toutefois logique rappelé par le VAR, pour une position de hors-jeu (77e).

Malgré quelques derniers ballons dangereux, l'Antwerp n'a jamais su marquer ce but de l'égalisation. Victoire de La Gantoise au Bosuil, qui permet aux Buffalos de revenir sur Anderlecht, qui reste néanmoins le quatrième de ces Champions Play-Offs. L'Antwerp est la nouvelle lanterne rouge de ceux-ci.