Énorme frustration à l'Antwerp, encore battu en Champions Play-Offs : "On encaisse des buts de U8 et on continue de distribuer des points"

L'Antwerp, surtout en première période, a clairement loupé le coche contre La Gantoise. Le Great Old a perdu ses trois premiers matchs de Champions Play-Offs et commence à s'irriter de cette situation, à l'image de Michel-Ange Balikwisha.

Une nouvelle après-midi frustrante pour l'Antwerp. Le Great Old a multiplié les occasions contre La Gantoise, surtout en première période, mais n'a jamais su trouver le chemin des filets. Avec trois défaites, le Matricule 1 est désormais le dernier des Champions Play-Offs.

"On a bien commencé la partie mais on n'a jamais su marquer. Ensuite, on encaisse un but de U8, on en paie les pots cassés, on perd 0-1 et on continue de donner des points à tout le monde", pestait Michel-Ange Balikwisha après la partie, au micro de DAZN.

Il faudra un sursaut d'orgueil à l'Antwerp

L'Antwerp n'avait déjà pas marqué lors des trois dernières rencontres de la phase classique, mais avait trouvé le chemin des filets à l'Union et contre Bruges, en vain. Cette fois encore, c'est clairement le dernier geste qui a fait défaut aux Anversois.

"Un problème d'efficacité ? Peut-être, mais on a marqué deux buts contre le Club de Bruges, ça veut dire qu'on sait le faire et qu'on pourrait le faire contre d'autres équipes. Mais oui, on peut remettre ça sur l'efficacité aujourd'hui", poursuivait Balikwisha.

Il faudra régler le problème dès la semaine prochaine et le déplacement au Sporting d'Anderlecht. Sans quoi la quatrième place sera déjà à six longueurs pour l'Antwerp, et de moins en moins accessible.