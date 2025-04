Tout simplement trop faible, Anderlecht s'incline contre une Union pourtant pas brillante

Anderlecht n'a pas été mauvais, l'Union n'a pas été bonne, et pourtant le score final est de 2-0. Le monde d'écart entre les deux clubs bruxellois est résumé dans cette phrase.

Petit événement ce samedi soir : pour la première fois de la saison, Anderlecht alignait le même onze une deuxième fois d'affilée. Besnik Hasi avait visiblement apprécié ce qu'il avait vu la semaine passée contre Genk et on peut le comprendre, car l'état d'esprit était déjà bien meilleur qu'à Bruges.

Mais face à cette Union, il faut mieux que de l'état d'esprit : les hommes de Pocognoli sont en pleine confiance et, surtout, n'ont peur de rien. Les quelques taquets distribués par Ait El Hadj et Sadiki en début de match le montrent bien. Les duels entre Angulo, dépassé défensivement, et Niang, qui le devance souvent, aussi.

Khalaili multiplie les centres en un temps dans le dos de Mamaar, Van de Perre met la pagaille dans l'entrejeu et empêche le milieu adverse de respirer - malgré, encore, un bon Dendoncker - mais l'Union n'est pas inspirée du tout. Au point où le RSCA prend ses marques : Angulo amène du danger, MacAllister doit surgir devant Dolberg (25e) et Moris s'employer péniblement sur une phase arrêtée (27e).

Au-delà d'une frappe dans le petit filet signée David, l'USG peine à proposer des actions vraiment dangereuses, mais Dolberg et Hazard ne sont pas plus précis de l'autre côté. Pire : une terrible perte de balle de Thorgan Hazard permet à Kamiel Van de Perre de filer sur le flanc, de centrer pour Ait El Hadj qui trouve Promise David - c'est 1-0 juste avant la pause (45e+1).

L'Union au petit trot et sans briller

Pour la deuxième fois d'affilée, Hasi fait donc du changement à la pause - cette fois, ce sont Adryelson (pourtant bon) et Hazard qui sortent. Un rééquilibrage du milieu avec Leoni aux côtés de Dendoncker qui avait déjà marché contre Genk (en faisant rentrer Ashimeru), et marche encore : certes, l'Union est supérieure dans l'impact et le jeu, mais elle ne produit rien alors que Verschaeren et Angulo commencent à monter en puissance.

Côté Union, c'est MacAllister l'homme du match, et c'est assez parlant. L'Argentin croque Angulo, aidant bien un Castro-Montes rapidement averti. Mais le latéral reste dans son match : alors que le RSCA commençait à pousser, bien aidé par un De Cat et un Vazquez montés avec envie, Alessio Castro-Montes récupère un ballon haut, combine avec Sadiki et va chercher Anouar Ait El Hadj qui fusille son ancien club (2-0, 83e). Un but... made in Neerpede, les trois hommes ayant en partie été formés à Anderlecht.

Un peu comme contre Genk, le RSCA aura donc brièvement donné l'impression d'être capable d'exister - une illusion permise par un adversaire lui manquant presque de respect. La moins bonne USG des dernières semaines a battu au petit trot le meilleur RSCA des dernières semaines : tout est dit sur ce qu'on peut attendre des Mauves dans ces Playoffs... mais aussi sur le sérieux de l'Union dans la course au titre.