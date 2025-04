Milicevic a durci le ton : voilà pourquoi La Gantoise peut remercier...Vincent Kompany pour sa première victoire des Playoffs

La Gantoise a débloqué son compteur dans ces Playoffs. Danijel Milicevic a rappelé quelques principes de jeu à ses hommes durant la semaine.

Pendant la première partie de la première mi-temps, La Gantoise a peiné à émerger au Bosuil. Tom Vandenberghe s'est rapidement érigé comme l'un des hommes du match grâce à plusieurs arrêts.

Le substitut de Davy Roef admet que le début de match a été délicat : "La première mi-temps en particulier a été difficile pour nous. Nous avons marqué au bon moment, alors qu'ils étaient effectivement les meilleurs dans ce match. Au final, c'était nager ou couler, mais c'était génial de voir comment l'équipe a joué après ce but".

La réaction attendue

Le football pratiqué par les Buffalos après leur ouverture du score est rassurant après les dernières sorties de l'équipe : "Ça ne pouvait pas continuer comme ça. À Genk, c'était encore bien, mais à domicile contre l'Union, ce n'était pas suffisant. Quand on arrive à l'Antwerp avec 0 sur 6 et une différence de buts de -7, il faut veiller à ne pas perdre confiance et à persévérer".

Danijel Milicevic a fait ce qu'il fallait pour en faire prendre conscience à ses hommes : "Pendant la séance d'analyse video, il a montré des images du Bayern Munich. Ils sprintaient tous vers l'avant, mais aussi dans la direction opposée. Puis sont arrivées des images de nous contre l'Union… C'était clair".

La prestation d'hier doit aider les Buffalos à reprendre confiance pour la Bataille des Flandres contre le Club de Bruges : "Mon premier match pour La Gantoise était contre le Club. J'ai compris que pour les supporters, c'était LE match qui comptait vraiment", conclut Vandenberghe, qui espère tout de même ne pas être aussi sollicité qu'au Bosuil dans les premières minutes malgré la qualité présente dans le camp d'en face.