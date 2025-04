La course au titre est complètement relancée : le Club de Bruges arrache la victoire et plonge Genk dans le doute

Dans un duel tendu et indécis face à Genk, le Club de Bruges a su patienter avant de faire la différence en toute fin de rencontre, grâce à un penalty transformé par De Cuyper. Un succès précieux lors de cette troisième journée des Play-Offs, qui permet aux Brugeois de revenir à un point.

Dans le cadre de la troisième journée des Champions Play-Offs, le Club de Bruges recevait Genk pour un choc crucial dans la lutte pour la première place. Une rencontre à haute intensité attendue entre deux formations en quête de points précieux. Dès les premières minutes, c’est un duel tactique qui s’installe : Genk tente de jouer plus haut, mais les espaces restent rares et les actions, timides. Les deux équipes s’observent, se cherchent, mais ne trouvent pas encore la faille.

Il faut attendre la 17e minute pour voir Bruges avoir sa première frappe du match. Christos Tzolis arme une frappe du gauche depuis l’extérieur de la surface, mais manque le cadre. Ferran Jutgla enchaîne avec une tentative dans un angle fermé, sans plus de réussite. Ces deux éclairs annoncent pourtant une montée en puissance des hommes de Nicky Hayen, bien décidés à faire plier la défense genkoise.

À la 25e, Bruges passe à deux doigts d’ouvrir le score : sur un excellent centre de Maxim De Cuyper, Tzolis déclenche une frappe puissante, mais Mike Penders s’interpose brillamment. À cet instant, les Brugeois prennent le contrôle du jeu.

Le retour des vestiaires débute avec un électrochoc manqué pour Genk : à la 50e, Arokodare Tolu rate son placement, et Sternberg Noah, pourtant seul dans la surface, envoie une frappe totalement manquée dans les tribunes. Bruges répond rapidement par une nouvelle tentative de Tzolis, bien captée par Penders. Hayen ajuste son système et opte pour un jeu plus vertical. Gustaf Nilsson cède sa place à Talbi à la 55e, et le pressing brugeois devient étouffant.

Penders, impérial, multiplie les parades. À la 59e, il détourne une lourde frappe d’Onyedika. Genk commence à s’effacer petit à petit, incapable de tenir le ballon. Sternberg tente de réveiller les siens d’une frappe lointaine sans danger, tandis que les maladresses se multiplient. À la 72e, Onyedika manque une passe simple vers Jutgla, pourtant seul face au but. Genk procède à des changements, mais peine à exister dans le jeu.

Et puis, le tournant du match. À la 88e minute, Jashari provoque un penalty en étant accroché dans la surface. De Cuyper se charge de la sentence, et transforme avec sang-froid. Bruges prend l’avantage dans les dernières minutes et s’impose 1-0 dans ce duel intense. Une victoire capitale pour les Brugeois, qui reviennent à un petit point de Genk au classement des Champions Play-Offs. Le sprint final est plus lancé que jamais.