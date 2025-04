Champion avec Bruges, un ancien coach se remémore sa collaboration avec Hans Vanaken : "J'ai beaucoup aimé son approche"

Le capitaine des Blauw & Zwart a joué son 500e match pour le Club. Ce dernier a travaillé avec une succession d'entraîneurs ces dernières années, dont Alfred Schreuder.

Sur la pelouse de La Gantoise ce dimanche, Hans Vanaken a franchi une étape importante de sa carrière. Le capitaine brugeois a, en effet, joué son 500e match pour le Club de Bruges. Sous la houlette d'Alfred Schreuder, le Club a remporté le championnat lors de la saison 2021-2022, avec un Hans Vanaken déjà avec un rôle clé dans le onze brugeois à l'époque.

L'entraîneur néerlandais optait souvent pour une défense à trois et un numéro six, généralement Denis Odoi : "Quand les choses allaient un peu moins bien, ou quand l'adversaire nous mettait une bonne pression, nous laissions Hans en tant que deuxième numéro six", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

Le rôle de Vanaken était de faire en sorte que Bruges joue à nouveau au football en reprenant le contrôle du jeu : "J'ai toujours dit que Hans devait redescendre et venir aider, pour que le Club joue à nouveau", poursuit Schreuder.

Après les matches où cela s'est avéré nécessaire, ou même pendant toute la semaine qui a suivi le match, Hans répétait sans cesse à ses défenseur "J'ai dû venir vous aider à nouveau" mais toujours avec respect. "J'ai beaucoup aimé son approche, la façon dont il le répétait et allait l'expliquer. C'est resté gravé dans ma mémoire", ponctue le Néerlandais.

Après son passage à Bruges, le coach avait signé son retour à l'Ajax avant de prendre la direction du Golfe où il a entraîné Al-Aïn FC puis Al Nasr SC (Émirats arabes unis).