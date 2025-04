Le Club de Bruges régale : "On a dominé, marqué... C'est hyper positif" savoure Vanaken

Hans Vanaken, auteur d'une passe décisive, a manifesté sa joie après cette démonstration collective, soulignant la concentration et les leçons tirées des précédents matchs.

Par une soirée où tout a souri au Club de Bruges, Hans Vanaken a laissé éclater sa joie après le succès sans appel 0-5 face à La Gantoise. Une victoire qui propulse les Blauw en Zwart en tête du championnat, devant l’Union et Genk, et dans laquelle le milieu de terrain, auteur d’une passe décisive, a tenu à saluer l’état d’esprit irréprochable de son équipe.

"Je suis très content du résultat, de la prestation aussi" confie Vanaken au micro de DAZN, le sourire aux lèvres. "On a continué d’avoir des possibilités, on a dominé, marqué… C’est hyper positif !" Et pour cause : Bruges a livré une démonstration de force, balayant Gand avec une maîtrise collective qui laisse peu de place au doute. "Je ne pouvais pas souhaiter mieux que ce qu’on a fait aujourd’hui" ajoute-t-il.

La clé de ce succès ? Une application sans faille. "On était très concentrés durant le match" explique le capitaine brugeois. "On a bien appris du match contre l’Antwerp." Une référence aux difficultés rencontrées à ce moment-là. Cette fois, pas de relâchement : pressing intense, transitions rapides et efficacité devant le but.

Une dynamique à entretenir

Avec cette victoire, Bruges envoie un message clair à ses concurrents. "Tout le monde est content de la performance de l’équipe" souligne Vanaken, conscient que le chemin est encore long. Mais l’optimisme est de mise. Le prochain duel contre l’Union Saint-Gilloise pourrait d’ores et déjà fournir des indications sur le futur champion de Pro League.

La course au titre vient de prendre un tournant décisif, et Bruges, porté par ses leaders, a l’intention d’y croire jusqu’au bout.