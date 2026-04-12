Suis KV Malines - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.
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Date: 12/04/2026 13:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 2
Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union
Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise ouvre ce dimanche de Playoffs avec un déplacement à Malines. Les hommes de David Hubert veulent retrouver leur place en tête du classement.

Avec la victoire du Club de Bruges à Saint-Trond, c'est désormais à l'Union de suivre le rythme pour retrouver sa première place. Mais pour cela, il faudra vaincre le signe indien.

Les Unionistes n'ont en effet jamais gagné à Malines depuis leur remontée en D1A. Lors du match de phase classique, la série n'était pas loin de connaître une fin, mais le KV avait égalisé dans le moneytime.

Van de Perre, un retour attendu

Pour ce retour derrière les Casernes, David Hubert retrouve Kamiel Van de Perre, qui avait manqué les deux derniers matchs. Au moment de la conférence de presse, une légère incertitude planait par contre autour de Besfort Zeneli, qui a connu une semaine d'entraînement perturbée.

En face, Malines se présente boosté par le point conquis dans le temps additionnel à La Gantoise, Fred Vanderbiest dispose d'un noyau au complet. Benito Raman conservera-t-il sa place de titulaire ? Bouke Boersma et Keano Vanrafelghem attendent désormais leur chance.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Zeneli, Ait El Hadj, Guilherme - Biondic

Malines : Miras - Halhal, St.Jago, Marsà - Koudou, Hammar, Salifou, Servais - Mrabti, Raman, Van Brederode.
 

Prono KV Malines - Union SG

Partage
Union SG gagne
KV Malines KV Malines gagne Partage Union SG Union SG gagne
9.34% 21.4% 69.26%
Les plus populaires
1-2
(78x)		 0-2
(42x)		 1-1
(42x)

Comparatif KV Malines - Union SG

Classement

5
2

Points

24
36

Gagner

0
1

Buts inscrits

1
1

Buts reçus

1
0

Cartes jaunes

0
3

face-à-face remportés

10
7
6
17/01 20:45 Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
09/11 19:15 KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
16/02 16:00 Union SG Union SG 0-1 KV Malines KV Malines
02/11 20:45 KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
17/12 16:00 Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
19/08 20:45 KV Malines KV Malines 4-0 Union SG Union SG
19/03 18:30 Union SG Union SG 2-1 KV Malines KV Malines
06/08 20:45 KV Malines KV Malines 3-0 Union SG Union SG
12/12 16:00 Union SG Union SG 2-0 KV Malines KV Malines
26/10 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Union SG Union SG
22/08 21:00 KV Malines KV Malines 3-1 Union SG Union SG
23/02 20:30 KV Malines KV Malines 0-5 Union SG Union SG
29/01 20:45 Union SG Union SG 1-2 KV Malines KV Malines
23/01 20:45 KV Malines KV Malines 0-0 Union SG Union SG
13/01 16:00 Union SG Union SG 1-2 KV Malines KV Malines
09/11 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Union SG Union SG
09/09 14:30 Union SG Union SG 2-2 KV Malines KV Malines
16/05 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Union SG Union SG
01/04 20:00 Union SG Union SG 3-0 KV Malines KV Malines
03/02 20:00 KV Malines KV Malines 2-0 Union SG Union SG
10/09 15:00 Union SG Union SG 2-2 KV Malines KV Malines
15/01 15:00 Union SG Union SG 0-0 KV Malines KV Malines
31/08 20:00 KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
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09:20

L'Union Saint-Gilloise ouvre ce dimanche de Playoffs avec un déplacement à Malines. Les hommes de David Hubert veulent retrouver leur place en tête du classement.

Play-offs 1

 Journée 2
STVV STVV 1-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 13:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Gantoise La Gantoise
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