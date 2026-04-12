Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

L'Union Saint-Gilloise ouvre ce dimanche de Playoffs avec un déplacement à Malines. Les hommes de David Hubert veulent retrouver leur place en tête du classement.

Avec la victoire du Club de Bruges à Saint-Trond, c'est désormais à l'Union de suivre le rythme pour retrouver sa première place. Mais pour cela, il faudra vaincre le signe indien.

Les Unionistes n'ont en effet jamais gagné à Malines depuis leur remontée en D1A. Lors du match de phase classique, la série n'était pas loin de connaître une fin, mais le KV avait égalisé dans le moneytime.

Van de Perre, un retour attendu

Pour ce retour derrière les Casernes, David Hubert retrouve Kamiel Van de Perre, qui avait manqué les deux derniers matchs. Au moment de la conférence de presse, une légère incertitude planait par contre autour de Besfort Zeneli, qui a connu une semaine d'entraînement perturbée.

En face, Malines se présente boosté par le point conquis dans le temps additionnel à La Gantoise, Fred Vanderbiest dispose d'un noyau au complet. Benito Raman conservera-t-il sa place de titulaire ? Bouke Boersma et Keano Vanrafelghem attendent désormais leur chance.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Zeneli, Ait El Hadj, Guilherme - Biondic





Malines : Miras - Halhal, St.Jago, Marsà - Koudou, Hammar, Salifou, Servais - Mrabti, Raman, Van Brederode.

