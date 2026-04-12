KV Malines KV Malines
0-1
Union SG Union SG
malKV Malines
Union SG
0-1
45+2' Ross Sykes (Rob Schoofs)
Date: 12/04/2026 13:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 2
Malines s'est fait 'Rosser' : l'Union bat enfin sa bête noire et reprend sa première place à Bruges !
Malines s'est fait 'Rosser' : l'Union bat enfin sa bête noire et reprend sa première place à Bruges !
Photo: © photonews

L'Union a répondu au Club de Bruges en s'imposant 0-1 à Malines. Ross Sykes a fait la différence sur corner en toute fin de première mi-temps.

Après avoir pu mettre la pression sur le Club de Bruges, l'Union devait cette fois répondre aux Blauw en Zwart à Malines. Pour récupérer leur première place, il fallait vaincre le signe indien : les Saint-Gillois n'avaient encore jamais réussi à s'imposer derrière les Casernes depuis leur retour en D1A.

Pour forcer le destin, David Hubert est revenu à un système à deux attaquants, adjoignant Kevin Rodriguez à Mateo Biondic. Kamiel Van de Perre (de retour sur la feuille de match) et Besfort Zeneli (forfait) n'étant pas totalement fits, Rob Schoofs a conservé sa place devant son ancien public. Dans le camp malinois, Bill Antonio, supersub contre La Gantoise, a débuté comme titulaire.

Le premier avertissement de Sykes 

Malgré le traditionnel You'll never walk alone, c'est pourtant tout seul que Ross Sykes s'est retrouvé sur le premier corner du match, synonyme de première occasion unioniste. Mais sa tête n'était pas cadrée. Désireuse d'accélérer le jeu avec Adem Zorgane et Anouar Ait El Hadj, l'Union n'a toutefois pas tout le temps su mettre l'intensité désirée, laissant Malines coulisser.

Le KV n'a pas pour autant mis Kjell Schepren sous pression, il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour un peu plus d'animation. Sur un bon centre en retrait d'Anan Khalaili, Rob Schoofs a surgi, mais sa reprise décroisée (qui prenait la bonne direction) a été sauvée par Redouane Halahal. Dans l'autre camp, Benito Raman s'est forgé une grosse occasion en passant Kevin Mac Allister mais s'est précipité face à Scherpen, tirant loin au-dessus du but.

Ce sont finalement les corners qui ont aidé l'Union à avoir le dernier mot dans ce première acte. Deux minutes après une reprise de Mac Allister sur le poteau, la course vers l'arrière de Sykes a surpris tout le monde, lui permettant de faire mouche depuis l'entrée de la surface juste avant le retour aux vestiaires. (45+2e, 0-1).

Pas de changement au repos, le match a d'ailleurs repris comme on l'avait laissé, sur un corner très dangereux de l'Union. Sykes a bien cru s'offrir un doublé, la défense malinoise a ensuite dû contrer Burgess et Zorgane sur la ligne de but pour éviter le break.

Passé  ce premier gros danger, l'Union a reculé, laissant venir Malines pour mieux repartir en contre. Les visiteurs n'ont pratiquement rien concédé, mis à part un coup franc dangereux envoyé par Myron van Bredeorde en plein dans le mur.

L'Union retrouve son trône

L'occasion la plus franche se déroule même dans le rectangle malinois dans les dix dernières minutes, avec un triple sauvetage de Nacho Miras devant Fuseini, Schoofs et Zorgane pour maintenir son équipe en vue. Sans conséquence pour l'Union, qui s'impose donc 0-1 malgré un dernier contre conclu par Zorgane dans le filet latéral. De quoi reprendre un point d'avance sur le Club de Bruges en tête du classement, avant de recevoir les Blauw en Zwart au Parc Duden dimanche prochain.

Les compositions

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KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 8.8 -
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 7/17 (41.2%)
Plus de stats
Marsa Jose 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 53/64 (82.8%)
  • Précision des longs ballons: 3/15 (20%)
Plus de stats
Halhal Redouane 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 79/83 (95.2%)
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
St. Jago Tommy 74' 6.5 -
  • Précision des passes: 38/46 (82.6%)
Plus de stats
Koudou Therence 88' 5.9 -
  • Précision des passes: 29/40 (72.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Servais Mathis   88' 5.6 -
  • Précision des passes: 22/32 (68.8%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/13 (7.7%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Interceptions: 5
Plus de stats
Antonio Bill 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 20/30 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Raman Benito 80' 6.5 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Mrabti Kerim 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 28/36 (77.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Banc
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory 0'  
Kireev Maxim 2' 5.9  
Plus de stats
Bafdili Bilal 2' 6.2  
  • Précision des passes: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Bandé Hassane 0'  
Vanrafelghem Keano 10' 6.3 -
Plus de stats
Decoene Massimo 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.8 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 9/20 (45%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Burgess Christian   90' 7.1 -
  • Précision des passes: 30/39 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sykes Ross 90' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 32/47 (68.1%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des longs ballons: 3/19 (15.8%)
Plus de stats
Khalaili Anan   90' 7.2 -
  • Précision des passes: 29/32 (90.6%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Schoofs Rob A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 32/40 (80%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Précision des centres: 3/3 (100%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 6
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 76' 6.3 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 3/9 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 65' 6.4 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Biondic Mateo 76' 6.4 -
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Van de Perre Kamiel 14' 6.8 -
Plus de stats
Fuseini Mohammed 14' 6.6 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Pavlic Ivan   0' 6.2  
Plus de stats
Niang Ousseynou 0'  
Patris Louis 0'  
Florucz Raul   25' 6.6 -
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Leysen Fedde 0'  
Revivre KV Malines - Union SG
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Retour victorieux pour Rob Schoofs à Malines. Le milieu de terrain était forcément satisfait de la victoire de l'Union au moment de se présenter en interview.

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18:00

L'Union Saint-Gilloise a encore fait la différence sur phase arrêtée. Unique buteur de la rencontre face à Malines, Ross Sykes s'est présenté en interview avec le sentiment...

présentation (du match)

Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

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09:20

L'Union Saint-Gilloise ouvre ce dimanche de Playoffs avec un déplacement à Malines. Les hommes de David Hubert veulent retrouver leur place en tête du classement.

Play-offs 1

 Journée 2
STVV STVV 1-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Gantoise La Gantoise
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