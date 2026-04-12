Malines s'est fait 'Rosser' : l'Union bat enfin sa bête noire et reprend sa première place à Bruges !

L'Union a répondu au Club de Bruges en s'imposant 0-1 à Malines. Ross Sykes a fait la différence sur corner en toute fin de première mi-temps.

Après avoir pu mettre la pression sur le Club de Bruges, l'Union devait cette fois répondre aux Blauw en Zwart à Malines. Pour récupérer leur première place, il fallait vaincre le signe indien : les Saint-Gillois n'avaient encore jamais réussi à s'imposer derrière les Casernes depuis leur retour en D1A.

Pour forcer le destin, David Hubert est revenu à un système à deux attaquants, adjoignant Kevin Rodriguez à Mateo Biondic. Kamiel Van de Perre (de retour sur la feuille de match) et Besfort Zeneli (forfait) n'étant pas totalement fits, Rob Schoofs a conservé sa place devant son ancien public. Dans le camp malinois, Bill Antonio, supersub contre La Gantoise, a débuté comme titulaire.

Le premier avertissement de Sykes

Malgré le traditionnel You'll never walk alone, c'est pourtant tout seul que Ross Sykes s'est retrouvé sur le premier corner du match, synonyme de première occasion unioniste. Mais sa tête n'était pas cadrée. Désireuse d'accélérer le jeu avec Adem Zorgane et Anouar Ait El Hadj, l'Union n'a toutefois pas tout le temps su mettre l'intensité désirée, laissant Malines coulisser.

Le KV n'a pas pour autant mis Kjell Schepren sous pression, il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour un peu plus d'animation. Sur un bon centre en retrait d'Anan Khalaili, Rob Schoofs a surgi, mais sa reprise décroisée (qui prenait la bonne direction) a été sauvée par Redouane Halahal. Dans l'autre camp, Benito Raman s'est forgé une grosse occasion en passant Kevin Mac Allister mais s'est précipité face à Scherpen, tirant loin au-dessus du but.

Ce sont finalement les corners qui ont aidé l'Union à avoir le dernier mot dans ce première acte. Deux minutes après une reprise de Mac Allister sur le poteau, la course vers l'arrière de Sykes a surpris tout le monde, lui permettant de faire mouche depuis l'entrée de la surface juste avant le retour aux vestiaires. (45+2e, 0-1).





Pas de changement au repos, le match a d'ailleurs repris comme on l'avait laissé, sur un corner très dangereux de l'Union. Sykes a bien cru s'offrir un doublé, la défense malinoise a ensuite dû contrer Burgess et Zorgane sur la ligne de but pour éviter le break.

Passé ce premier gros danger, l'Union a reculé, laissant venir Malines pour mieux repartir en contre. Les visiteurs n'ont pratiquement rien concédé, mis à part un coup franc dangereux envoyé par Myron van Bredeorde en plein dans le mur.

L'Union retrouve son trône

L'occasion la plus franche se déroule même dans le rectangle malinois dans les dix dernières minutes, avec un triple sauvetage de Nacho Miras devant Fuseini, Schoofs et Zorgane pour maintenir son équipe en vue. Sans conséquence pour l'Union, qui s'impose donc 0-1 malgré un dernier contre conclu par Zorgane dans le filet latéral. De quoi reprendre un point d'avance sur le Club de Bruges en tête du classement, avant de recevoir les Blauw en Zwart au Parc Duden dimanche prochain.