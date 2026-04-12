Réaction Grande première pour l'Union depuis son retour en D1A : "Bien sûr qu'on en a parlé dans le vestiaire"

Scott Crabbé depuis Malines
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Grande première pour l'Union depuis son retour en D1A : "Bien sûr qu'on en a parlé dans le vestiaire"
Photo: © photonews

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Retour victorieux pour Rob Schoofs à Malines. Le milieu de terrain était forcément satisfait de la victoire de l'Union au moment de se présenter en interview.

Dans les travées de l'AFAS Stadion, le nom et le visage de Rob Schoofs sont encore partout : sur les campagnes publicitaires malinoises, sur les agrandissements présents dans le couloir des joueurs, sur les maillots floqués par les supporters. Pourtant, c'est bien avec le maillot de l'Union qu'il est reparti en vainqueur, grâce à ce but sur corner de Ross Sykes.

L'ancien Malinois est particulièrement bien placé pour le savoir : l'Union n'avait jamais réussi à s'imposer derrière les Casernes depuis son retour en première division, Schoofs ayant lui même pris un plaisir à compliquer la tâche des Bruxellois ces dernières saisons.

"On en a bien sûr parlé dans le vestiaire durant la semaine. Tout le monde autour du club parlait de ça, on savait que ce ne serait pas facile. Mais on l'a fait : la victoire est méritée, même si ce n'était pas grâce au plus beau football qui soit",  explique-t-il à notre micro.

L'Union toujours aussi mature 

"Je suis très content de cette première victoire ici pour le club. On a bien géré la rencontre, avec un bloc compact. En dehors de cette occasion pour Benito (Raman), nous n'avons pratiquement rien concédé. Alors que dans l'autre rectangle, leur gardien a sorti plusieurs ballons chauds", poursuit-il.

L'Union n'a jamais véritablement tremblé, même dans les dernières minutes : "Dommage de ne pas avoir marqué ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri, mais on ne va pas faire la fine bouche quand on voit les derniers matchs disputés ici".

Lire aussi… Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

C'est encore sur corner que l'Union a fait mouche : "C'est terriblement important. On sait qu'on a des joueurs qui savent marquer sur phase arrêtée, à nous de continuer à les mettre dans de bonnes conditions avec de bons ballons".
 

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