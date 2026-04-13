"J'attends quand même plus que seulement ça" : un ancien Diable Rouge en attend plus de l'Union SG

L'Union SG et le Club de Bruges semblent encore partis pour se disputer le titre en Pro League. Avec seulement deux buts marqués, les Bruxellois n'impressionnent pas forcément dans le jeu, mais leur 6 sur 6 parle pour eux. Marc Degryse a donné son avis sur leurs prestations.

L’Union SG s’est imposée sur le plus petit écart contre Saint-Trond à domicile, puis à nouveau sur le score de 0-1 en déplacement au KV Malines. Deux des dix missions des Champions’ Play-offs ont donc déjà été menées à bien pour les Bruxellois.

S’ils veulent être champions cette saison comme l’an dernier, ils feraient alors mieux de battre aussi le Club de Bruges ce dimanche. Vont-ils refaire le coup de la saison passée ?

"L’Union a livré à Malines un match typique de l’Union," a souligné l'ancien Diable Rouge Marc Degryse. "Je me suis penché sur les chiffres. L’Union n’a encaissé que 17 buts lors de la phase classique. C’est 8 de moins que l’an dernier. Et lors des dix matchs de play-offs la saison dernière, l’Union n’avait encaissé… que 3 buts."

L’Union SG doit-elle mieux jouer ?

"Ce ne sera sans doute pas beaucoup plus cette saison. Je les pense parfaitement capables de jouer dix fois 1-0 ou 0-0. Comment sont-ils devenus champions la saison dernière ? Ils se sont imposés 0-1 au Club et ont ensuite fait 0-0 à domicile", a analysé Marc Degryse au micro de Het Laatste Nieuws.

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Conclusion : l’Union SG joue comme on en a l’habitude et comme on pouvait s’y attendre. "L’Union joue selon son ADN. J’ai énormément de respect pour cela, mais d’un champion de Belgique, j’attends quand même plus que seulement ça."