🎥 Même les joueurs ont été surpris : quand Malines fête Wout van Aert sur écran géant

Scott Crabbé depuis Malines
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🎥 Même les joueurs ont été surpris : quand Malines fête Wout van Aert sur écran géant
Photo: © photonews

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Malines a peut-être perdu contre l'Union, mais une bonne partie des supporters a tout de même fait la fête. C'est que dans le même temps, notre Wout van Aert national a, au cas où vous l'ignoriez, remporté Paris-Roubaix.

En ce dimanche, l'amateur de sport a dû faire des choix, à moins de commencer à loucher sur un multi-écran pas loin de devenir la première cause nationale de strabisme. C'est qu'entre la deuxième journée des Playoffs, le premier duel de la saison entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ou Paris-Roubaix, l'actualité était chargée.

Du côté de Malines, les joueurs locaux mais aussi les Unionistes ont eu un instant d'incompréhension en rentrant dans le tunnel pour regagner les vestiaires. Les deux équipes venaient d'effectuer leur tour d'honneur, forcément un peu plus bruyant côté saint-gillois après la victoire.

Wout van Aert fêté à Malines

Le stade commençait à se vider, les décibels à baisser. Et soudain, une clameur inattendue a surgi des travées. Plusieurs joueurs ont alors repassé une tête pour voir ce qu'il se tramait.

Ils ont, comme nous, constaté que Wout van Aert venait de remporter Paris-Roubaix. Le finish a été diffusé sur le grand écran du stade après la rencontre, de quoi tenir en haleine tous les supporters présents.

L'allure chancelante de certains au moment de quitter l'Afas Stadion...à vélo en témoigne : la fête a été intense pour célébrer la victoire de notre compatriote comme il se doit. C'est aussi cela être un pays de cyclisme.

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