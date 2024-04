"La chaleur, le stade vide, les échos..." : tout est bon pour expliquer le non-match du Standard

Le Standard n'a pas montré grand chose face à OHL dans un match "pour du beurre". Souleyman Doumbia a essayé de trouver les explications à cette nouvelle contre-performance.

Le Standard, après avoir pris une gifle en entame de Playoffs 2, voulait relever un peu la tête... mais ne pouvait même pas le faire devant son public, le match étant à huis-clos. Et c'est donc dans un Sclessin vide que le match s'est tristement étiré jusqu'à la fin sans le moindre but.

Les Rouches ont mieux terminé la rencontre que leur adversaire, Tobe Leysen devant sortir quelques ballons chauds. Mais c'était tout de même insuffisant. "Notre 12e homme nous a manqué et à ce niveau, ça fait la différence", tente de justifier Souleyman Doumbia au micro de Eleven DAZN.

"Il y avait aussi la chaleur qu'il a fallu gérer, physiquement, pour nous et pour l'adversaire, c'était compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'on voulait bien faire et prendre les trois points", regrette l'Ivoirien, qui va trouver une autre excuse, un peu plus farfelue.

"Ce n'est pas facile de se motiver dans un stade vide, mais on doit être capable de le faire. C'est important qu'il y ait un public, aussi parce que là, il y avait de l'écho, on entendait tout le monde", ajoute Doumbia. "C'est difficile de se concentrer. C'est ce qui amène des petites erreurs, par manque de concentration".

Des explications qui ne convaincront certainement pas, justement, ce public qui a tant manqué aux joueurs liégeois. Et maintenant, il faudra faire quelque chose à Saint-Trond pour éviter d'entamer ces Playdowns sur une très mauvaise série...