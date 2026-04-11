La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

L'Antwerp a également perdu son deuxième match d'Europe Play-offs et voit la pression augmenter rapidement. Après la défaite contre Charleroi, Joseph Oosting continue toutefois de croire à un renversement de situation.

L'Antwerp est dans une mauvaise passe. Le Great Old s'est incliné 2-1 vendredi soir face au Sporting Charleroi et rate ainsi complètement son départ dans les Europe Play-offs. À l'heure actuelle, viser la victoire finale en PO2 semble très compliqué.

"Notre but est effectivement tombé trop tard", a confié l'entraîneur Joseph Oosting à Sporza après la rencontre. Vincent Janssen n'a pu réduire l'écart que dans le temps additionnel, sur penalty. Charleroi n'a donc jamais vraiment été mis en danger.

Joseph Oosting continue d'y croire, malgré un nouveau coup dur pour l'Antwerp

"Mes joueurs se sont battus jusqu'à la dernière minute, mais il nous manque aussi un peu de réussite", constate le T1 néerlandais de l'Antwerp. "Malgré tout, je continue d'y croire."

"Nous devons continuer à travailler très dur. Commençons d'abord par gagner un match, et on verra la suite", conclut Joseph Oosting, qui a encore beaucoup de travail en vue de la prochaine journée.

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L'Antwerp occupe actuellement l'avant-dernière place des Europe Play-offs avec 18 points, soit un de plus que OH Louvain, qui affronte le Racing Genk ce dimanche. Le week-end prochain, l'Antwerp sera opposé à l'équipe de Felice Mazzù.