Réaction Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début"

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Pour sa première comme T1, Mario Kohnen a fait revenir la victoire au Mambourg. Il se réjouit de la dose de confiance qu'elle est amenée à réinsuffler à son groupe.

Charleroi fonctionne-t-il au choc psychologique cette saison ? La prise de pouvoir d'Hans Cornelis avait déjà amené une nouvelle dynamique dans l'équipe. La première de Mario Kohnen a cette fois mis fin à la série de dix matchs sans victoire.

"La première mi-temps a été équilibrée, sans beaucoup d'occasions. On est bien rentrés dans le match d'un point de vie défensif, mais on avait un peu plus de mal avec le ballon. C'est sans doute lié à notre situation, la confiance n'est pas au plus haut. Et je peux le comprendre", explique Kohnen en conférence de presse.

Une victoire méritée

Malgré ce manque de confiance, les joueurs ont continué à oser, comme sur la phase du premier but : "On a quand même grandi dans la rencontre, avec quelques occasions et ce superbe but d'Antoine Bernier. Le début de deuxième mi-temps a aussi été difficile, mais à partir de la 55e, on a eu un très bon quart d'heure. On fait le break et doit mettre le 3-0".

"A la fin, on finit par encaisser le 2-1. C'est le football, on doit sortir Yacine Titraoui sur la phase du but, l'Antwerp reçoit le penalty de manière assez logique et ça nous amène à souffrir pendant cinq bonnes minutes. Au bout du compte, on est très contents de cette victoire et des occasions créées", poursuit Kohnen.

Lire aussi… Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

Une victoire qui va faire beaucoup de bien aux Zèbres : "Elle est très importante, la manière aussi. Il y a quelques moments dans le match qui n'ont pas tourné en notre faveur, comme ce penalty en début de temps additionnel. Mais l'équipe a super bien géré ces petits coups durs. Et pour moi, cette bonne gestion du match est un signal très important".

Pas de révolution, mais des ajustements perceptibles

En deux jours de travail comme T1 (trois en comptant le décrassage), difficile d'imprimer sa griffe. Mais on a tout de même déjà pu percevoir quelques changements, dans la manière de presser, dans l'alternance entre jeu court et jeu long. Même si la faiblesse de l'Antwerp incite à relativiser, c'est un fameux encouragement après ces longues semaines à manger son pain noir.

"Sur le court terme, c'était difficile de changer beaucoup de choses. D'autant que quand tu regardes le contenu, nous n'étions pas mauvais les dernières semaines. Contre Westerlo, on avait fait un bon match. Ici, on a essayé de faire des changements relativement rapides dans la rencontre. On a mis beaucoup d'intensité et pour la garder, il fallait du sang frais. On a toujours dit que tout le monde était important, ça nous l'a encore montré", explique Kohnen.

Le week-end va permettre au groupe et au staff de digérer tout cela : "La semaine a été très intense. Mais c'est seulement le début. C'est ce que j'ai dit dans le vestiare : on a une victoire, c'est bien ; mais dans une semaine, il y a un choc wallon qui nous attend contre le Standard. Et on se devra d'être là".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Charleroi

Plus de news

Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

07:20
2
Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

13:00
Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp Analyse

Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

23:21
3
La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

22:48
Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

11:40
Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

11:40
1
Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

12:20
1
Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

12:00
Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

11:20
Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

11:00
Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

10:20
Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

10:00
Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

09:30
Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

09:00
Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

07:40
Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

08:00
Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

08:40
Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

08:20
Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo Analyse

Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo

06:00
La Belgique bientôt fixée : l'Iran face à un refus catégorique de la part de la FIFA

La Belgique bientôt fixée : l'Iran face à un refus catégorique de la part de la FIFA

07:00
Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains

Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains

06:40
Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

23:00
On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

22:23
Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

22:00
Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

21:40
Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

21:20
Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB Edito

Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB

21:00
"On doit éviter tout contact avec le groupe" : un absent contre Charleroi à cause d'un... "passeportgate"

"On doit éviter tout contact avec le groupe" : un absent contre Charleroi à cause d'un... "passeportgate"

10/04
Un suspendu pour la première de Kohnen : les compos probables de Charleroi - Antwerp

Un suspendu pour la première de Kohnen : les compos probables de Charleroi - Antwerp

10/04
Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

20:30
"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

19:30
Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

20:00
"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

19:00
Gustav Mortensen, sa première grande interview au Standard : "Tout est allé très vite pour moi" Interview

Gustav Mortensen, sa première grande interview au Standard : "Tout est allé très vite pour moi"

17:30
Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved