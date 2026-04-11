Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début"

Pour sa première comme T1, Mario Kohnen a fait revenir la victoire au Mambourg. Il se réjouit de la dose de confiance qu'elle est amenée à réinsuffler à son groupe.

Charleroi fonctionne-t-il au choc psychologique cette saison ? La prise de pouvoir d'Hans Cornelis avait déjà amené une nouvelle dynamique dans l'équipe. La première de Mario Kohnen a cette fois mis fin à la série de dix matchs sans victoire.

"La première mi-temps a été équilibrée, sans beaucoup d'occasions. On est bien rentrés dans le match d'un point de vie défensif, mais on avait un peu plus de mal avec le ballon. C'est sans doute lié à notre situation, la confiance n'est pas au plus haut. Et je peux le comprendre", explique Kohnen en conférence de presse.

Une victoire méritée

Malgré ce manque de confiance, les joueurs ont continué à oser, comme sur la phase du premier but : "On a quand même grandi dans la rencontre, avec quelques occasions et ce superbe but d'Antoine Bernier. Le début de deuxième mi-temps a aussi été difficile, mais à partir de la 55e, on a eu un très bon quart d'heure. On fait le break et doit mettre le 3-0".

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"A la fin, on finit par encaisser le 2-1. C'est le football, on doit sortir Yacine Titraoui sur la phase du but, l'Antwerp reçoit le penalty de manière assez logique et ça nous amène à souffrir pendant cinq bonnes minutes. Au bout du compte, on est très contents de cette victoire et des occasions créées", poursuit Kohnen.



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Une victoire qui va faire beaucoup de bien aux Zèbres : "Elle est très importante, la manière aussi. Il y a quelques moments dans le match qui n'ont pas tourné en notre faveur, comme ce penalty en début de temps additionnel. Mais l'équipe a super bien géré ces petits coups durs. Et pour moi, cette bonne gestion du match est un signal très important".

Pas de révolution, mais des ajustements perceptibles

En deux jours de travail comme T1 (trois en comptant le décrassage), difficile d'imprimer sa griffe. Mais on a tout de même déjà pu percevoir quelques changements, dans la manière de presser, dans l'alternance entre jeu court et jeu long. Même si la faiblesse de l'Antwerp incite à relativiser, c'est un fameux encouragement après ces longues semaines à manger son pain noir.

"Sur le court terme, c'était difficile de changer beaucoup de choses. D'autant que quand tu regardes le contenu, nous n'étions pas mauvais les dernières semaines. Contre Westerlo, on avait fait un bon match. Ici, on a essayé de faire des changements relativement rapides dans la rencontre. On a mis beaucoup d'intensité et pour la garder, il fallait du sang frais. On a toujours dit que tout le monde était important, ça nous l'a encore montré", explique Kohnen.

Le week-end va permettre au groupe et au staff de digérer tout cela : "La semaine a été très intense. Mais c'est seulement le début. C'est ce que j'ai dit dans le vestiare : on a une victoire, c'est bien ; mais dans une semaine, il y a un choc wallon qui nous attend contre le Standard. Et on se devra d'être là".