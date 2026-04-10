Analyse Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Charleroi a renoué avec la victoire en s'offrant l'Antwerp (2-1). Voici les notes des joueurs pour leur prestation.

Koné (7) : une intervention très à propos en face-à-face avec Valencia au premier quart d'heure. Une autre claquette qui a fait du bien dans le dernier quart d'heure.

Van den Kerkhof (6) : le jeu de l'Antwerp penchait de son côté, il en a résulté quelques duels avec Adekami, dont il est le plus souvent ressorti vainqueur.

Ousou (6) : un match sans beaucoup de pression, assez à l'aise dans ses relances, souvent en couverture sur les déviations de Janssen.

Keita (6) : Vincent Janssen est souvent allé de son côté, il a répondu avec son impact habituel dans les duels, même si le Néerlandais a alors fait valoir son jeu en déviation. Coupable d'un penalty évitable qui a relancé le suspense dans le temps additionnel.

Un bel assist pour Nzita

Nzita (7) : malgré quelques relances difficiles, ses premiers contrôles orientés ont montré qu'il était monté sur ressort ce soir. Plusieurs incursions tout en puissance jusque dans le coeur du jeu. C'est finalement avec une passe laser qu'il a fait la différence, en lançant Antoine Bernier vers l'ouverture du score.

Lire aussi… La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

Boukamir (6,5) : le complément parfait à Titraoui, avec une sobriété bienvenue entre les lignes et de l'application pour être présent sur les premiers et seconds ballons.

Titraoui (6,5) : beaucoup d'initiatives pour casser une ligne ou ouvrir le jeu pour trouver des espaces dans le bloc anversois. Quelques frappes hors-cadre.

Bernier (7) : des courses dans le dos de la défense qui ont fait mal à l'Antwerp, c'est d'ailleurs sur l'une d'elles qu'il a ouvert le score d'une belle frappe sous la barre. Le Dinantais quitte la rencontre avec un but et un assist, puisque c'est également lui qui dévie au premier poteau sur le 2-0 de Pflücke.

Pflücke (6): définitivement moins dangereux dans l'axe que lorsqu'il est placé sur le flanc. Peu de ballons touchés, des phases arrêtées rarement dangereuses. Mais une reprise victorieuse qui lui fera énormément de bien.

Guiagon (6,5) : toujours la même facilité balle au pied pour déposer Somers sur place, un peu moins heureux dans ses centres. Et pourtant, c'est bien l'un d'entre eux qui est à l'origine du 2-0.

Scheidler (5,5): une première occasion détournée par Nozawa après 50 secondes, avant d'être signalé hors-jeu. Ce sera sa seule frappe en première mi-temps. Un premier acte durant lequel il s'est souvent retrouvé isolé face à l'arrière-garde anversoise et n'aura réussi que six passes. Plus à son affaire à la reprise, lorsque les espaces ont commencé à s'ouvrir.
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Charleroi

Plus de news

La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

22:48
Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

23:00
On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

22:23
Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

22:00
Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

21:40
Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

21:20
Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB Edito

Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB

21:00
"On doit éviter tout contact avec le groupe" : un absent contre Charleroi à cause d'un... "passeportgate"

"On doit éviter tout contact avec le groupe" : un absent contre Charleroi à cause d'un... "passeportgate"

13:00
Un suspendu pour la première de Kohnen : les compos probables de Charleroi - Antwerp

Un suspendu pour la première de Kohnen : les compos probables de Charleroi - Antwerp

11:40
Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

20:30
"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

19:30
Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

20:00
"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

19:00
Gustav Mortensen, sa première grande interview au Standard : "Tout est allé très vite pour moi" Interview

Gustav Mortensen, sa première grande interview au Standard : "Tout est allé très vite pour moi"

17:30
Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

18:30
Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen

Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen

18:00
Au charbon dans le Nord : belle récompense pour Nathan Ngoy...qui manquera son cinquième match de la saison

Au charbon dans le Nord : belle récompense pour Nathan Ngoy...qui manquera son cinquième match de la saison

17:00
Sclessin presque vide en Europe Play-Offs ? "C'est à nous de remplir le stade avec un football assez excitant" Interview

Sclessin presque vide en Europe Play-Offs ? "C'est à nous de remplir le stade avec un football assez excitant"

15:40
Verrons-nous encore un jour Simon Mignolet sur le terrain ? La réponse d'Ivan Leko

Verrons-nous encore un jour Simon Mignolet sur le terrain ? La réponse d'Ivan Leko

16:30
Jérémy Taravel outré par le geste de Tzolis sur Sardella : "On est Anderlecht, on doit se faire respecter"

Jérémy Taravel outré par le geste de Tzolis sur Sardella : "On est Anderlecht, on doit se faire respecter"

16:00
Epolo absent, Fossey proche du retour : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Westerlo Interview

Epolo absent, Fossey proche du retour : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Westerlo

14:40
Bien mauvaise nouvelle pour l'anniversaire de Vincent Kompany, opposé à un ancien entraîneur de Pro League

Bien mauvaise nouvelle pour l'anniversaire de Vincent Kompany, opposé à un ancien entraîneur de Pro League

15:20
Forfait embêtant pour l'Union contre sa bête noire ? "Il n'a pas pu s'entraîner complètement"

Forfait embêtant pour l'Union contre sa bête noire ? "Il n'a pas pu s'entraîner complètement"

15:00
Moussa Diarra n'est pas seul : Anderlecht veut lever l'option de l'un des derniers transferts d'Olivier Renard

Moussa Diarra n'est pas seul : Anderlecht veut lever l'option de l'un des derniers transferts d'Olivier Renard

14:20
Revenu du Congo mais pas dans les buts du Standard ce week-end : nouveau contretemps pour Matthieu Epolo

Revenu du Congo mais pas dans les buts du Standard ce week-end : nouveau contretemps pour Matthieu Epolo

13:20
La fédé appréciera : la Fondation Noah Sadiki lancée en plein Bruxelles...pour rafler de nouveaux binationaux

La fédé appréciera : la Fondation Noah Sadiki lancée en plein Bruxelles...pour rafler de nouveaux binationaux

14:00
1
Officiel : le cauchemar se confirme pour le RWDM, débouté par le CEPANI

Officiel : le cauchemar se confirme pour le RWDM, débouté par le CEPANI

13:40
"Stupide néerlandais" : comment Paul Gheysens a totalement dégoûté Mark Van Bommel à l'Antwerp

"Stupide néerlandais" : comment Paul Gheysens a totalement dégoûté Mark Van Bommel à l'Antwerp

08:30
Nouveau chapitre dans la saga du format de la Pro League : quelles sont les chances de tout changer encore ?

Nouveau chapitre dans la saga du format de la Pro League : quelles sont les chances de tout changer encore ?

12:00
Seraing hors de tout danger dès ce week-end ? L'événement serait presque historique pour les Métallos

Seraing hors de tout danger dès ce week-end ? L'événement serait presque historique pour les Métallos

12:40
"Une symbiose unique" : Aston Villa retrouve son duo de Diables Rouges, Rudi Garcia ses maux de tête

"Une symbiose unique" : Aston Villa retrouve son duo de Diables Rouges, Rudi Garcia ses maux de tête

12:20
Wouter Vrancken restera-t-il ? Un sélectionneur bien connu en Belgique cité pour le remplacer

Wouter Vrancken restera-t-il ? Un sélectionneur bien connu en Belgique cité pour le remplacer

11:20
🎥 Christos Tzolis s'en est tiré à bon compte contre Anderlecht, mais : "Il y a 25 ans, c'était rouge !"

🎥 Christos Tzolis s'en est tiré à bon compte contre Anderlecht, mais : "Il y a 25 ans, c'était rouge !"

11:00
2
Anderlecht place déjà ses pions : les Mauves s'intéressent à une ancienne cible de l'Union Saint-Gilloise

Anderlecht place déjà ses pions : les Mauves s'intéressent à une ancienne cible de l'Union Saint-Gilloise

10:30
Nordin Jackers time... pour la dernière fois avant son départ, lui aussi, du Club de Bruges ?

Nordin Jackers time... pour la dernière fois avant son départ, lui aussi, du Club de Bruges ?

10:00
Voici les arbitres qui seront au sifflet ce week-end en Pro League

Voici les arbitres qui seront au sifflet ce week-end en Pro League

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved