Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

Charleroi a renoué avec la victoire en s'offrant l'Antwerp (2-1). Voici les notes des joueurs pour leur prestation.

Koné (7) : une intervention très à propos en face-à-face avec Valencia au premier quart d'heure. Une autre claquette qui a fait du bien dans le dernier quart d'heure.

Van den Kerkhof (6) : le jeu de l'Antwerp penchait de son côté, il en a résulté quelques duels avec Adekami, dont il est le plus souvent ressorti vainqueur.

Ousou (6) : un match sans beaucoup de pression, assez à l'aise dans ses relances, souvent en couverture sur les déviations de Janssen.

Keita (6) : Vincent Janssen est souvent allé de son côté, il a répondu avec son impact habituel dans les duels, même si le Néerlandais a alors fait valoir son jeu en déviation. Coupable d'un penalty évitable qui a relancé le suspense dans le temps additionnel.

Un bel assist pour Nzita

Nzita (7) : malgré quelques relances difficiles, ses premiers contrôles orientés ont montré qu'il était monté sur ressort ce soir. Plusieurs incursions tout en puissance jusque dans le coeur du jeu. C'est finalement avec une passe laser qu'il a fait la différence, en lançant Antoine Bernier vers l'ouverture du score.



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Boukamir (6,5) : le complément parfait à Titraoui, avec une sobriété bienvenue entre les lignes et de l'application pour être présent sur les premiers et seconds ballons.

Titraoui (6,5) : beaucoup d'initiatives pour casser une ligne ou ouvrir le jeu pour trouver des espaces dans le bloc anversois. Quelques frappes hors-cadre.

Bernier (7) : des courses dans le dos de la défense qui ont fait mal à l'Antwerp, c'est d'ailleurs sur l'une d'elles qu'il a ouvert le score d'une belle frappe sous la barre. Le Dinantais quitte la rencontre avec un but et un assist, puisque c'est également lui qui dévie au premier poteau sur le 2-0 de Pflücke.

Pflücke (6): définitivement moins dangereux dans l'axe que lorsqu'il est placé sur le flanc. Peu de ballons touchés, des phases arrêtées rarement dangereuses. Mais une reprise victorieuse qui lui fera énormément de bien.

Guiagon (6,5) : toujours la même facilité balle au pied pour déposer Somers sur place, un peu moins heureux dans ses centres. Et pourtant, c'est bien l'un d'entre eux qui est à l'origine du 2-0.

Scheidler (5,5): une première occasion détournée par Nozawa après 50 secondes, avant d'être signalé hors-jeu. Ce sera sa seule frappe en première mi-temps. Un premier acte durant lequel il s'est souvent retrouvé isolé face à l'arrière-garde anversoise et n'aura réussi que six passes. Plus à son affaire à la reprise, lorsque les espaces ont commencé à s'ouvrir.

