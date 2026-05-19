Date: 19/05/2026 20:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 9
Stade: Het Kuipje

LIVE : Le Standard mène au repos

Jouer à fond, sans se préoccuper du résultat de Genk : telle sera la mission de Westerlo et du Standard, qui s'affrontent ce mardi soir au Kuipje dans le cadre de la neuvième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre décisive pour les deux équipes.

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Classement Live
Temps   Mi-temps 
Loïc Woos depuis le Kuipje, à Westerlo


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+4
 C'est la pause, et c'est 1-2 pour le Standard !
45+2
  Carte jaune pour Seiji Kimura
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
44
Westerlo - Standard
41
 Goooooooooooal pour le Standard !
Contre-attaque éclair d'Abid, bien lancé par la déviation de Nkada après un long ballon de la défense. Le Verviétois part en face à face, se joue de Bayram, son tir est repoussé par Jungdal, mais Said pousse au fond de la tête et fait 1-2 !
41

But 		But de Rafiki Said
39
 Frappe de Sayyadmanesh captée en deux temps par Epolo, qui a sauté dans les pieds de Ferri. Pas de penalty selon l'arbitre Lambrechts, ce qui n'enchante pas le Kuipje
39
Westerlo - Standard
38
 Plus de jeu confus, de sortie et de déchet dans ces cinq dernières minutes
32
 Nouvelle grosse frappe de Haspolat sur un deuxième ballon pas très bien dégagé, celle-ci manque le cadre, de peu
27
 Bon centre de Mortensen, Karamoko reprend au-dessus
25
 Cafouillage dans le rectangle du Standard sur une longue touche, Kimura reprend au-dessus
21
 Ce match va dans tous les sens. Nouveau contre campinois, Ferri centre juste avant la sortie d'Epolo, mais personne ne le reprend
21
Westerlo - Standard
20
 Occasion pour Sayyadmanesh, son tir est contré, et capté par Epolo
18

But 		But de Timothée NKada (Coup de pied de réparation)
18
 Goooooal pour le Standard !
Nkada prend Jungdal à contre pied, c'est 1-1 !
17
 Le VAR valide la décision de l’arbitre: penalty!
17
 Penalty confirmé !
15
 Kimura est l'auteur présumé de la faute de main, mais le Campinois semble bloquer le tir avec les mains dans le dos
15
 Le VAR vérifie s'il y a penalty
15

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Standard
Tir de Nkada contré de la main dans la surface !
15
Westerlo - Standard
12
 Gooooooooal pour Westerlo !
Quel coup de canon de Haspolat ! Un coup-franc direct, une frappe terriblement lourde qui ne laisse aucune chance à Epolo ! Superbe !
12

But 		But de Dogucan Haspolat
9
 Le gros raté d'Abid !
Quelle occasion ! Elle part d'une bonne transversale de Karamoko vers Mortensen, et d'un bon centre du Danois. Abid est esseulé au point de penalty, mais reprend au-dessus du cadre
6
 Mauvaise remise de Nkada en retrait, contre de Sakamoto, Ferri ralentit le jeu, et Piedfort manque son centre
4
 Début de match décousu, avec déjà des espaces des deux côtés, mais pas encore d'occasion franche
1
 Premier mouvement de Sakamoto, son centre est repris par Ferri, qui ne cadre pas
1
 C'est parti !
1
 Westerlo - Standard: 0-0

20:28
 Changement de dernière minute au Standard : Henry Lawrence, légèrement blessé, cède sa place à Daan Dierckx dans le onze de base
20:21
 Koen Van Langendonck mis à l'honneur par le Kuipje avant son dernier match (sur le banc) à domicile. Le portier est actif au sein du club campinois depuis 2013



Westerlo: Andreas Jungdal - Seiji Kimura - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Bryan Reynolds - Lucas Mbamba - Dogucan Haspolat - Emin Bayram - Arthur Piedfort - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Banc: Reda Laalaoui - Amando Lapage - Afonso Patrão - Raf Smekens - Lucas Mbamba-Muanda - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Shunsuke Saito - Thomas Van Den Keybus - Enis Destan

Standard (Westerlo - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Ibe Hautekiet - David Bates - Marlon Fossey - Marco Ilaimaharitra - Ibrahim Karamoko - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Timothée NKada - Rafiki Said
Banc: Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Dennis Ayensa - Henry Lawrence - Lucas Pirard - Bernard Nguene - Daan Dierckx - Steeven Assengue - Teddy Teuma - Casper Nielsen
Encore un blessé au Standard : Vincent Euvrard forcé de modifier sa composition à la dernière minute

Encore un blessé au Standard : Vincent Euvrard forcé de modifier sa composition à la dernière minute

20:50

Nouvelle blessure au Standard, et celle-ci n'arrange vraiment pas Vincent Euvrard. Henry Lawrence a dû déclarer forfait à la dernière minute à Westerlo. Le défenseur anglai...

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 6.03  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Kimura Seiji   6.11  
  • Précision des passes: 36/37 (97.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sayyadmanesh Allahyar 5.95  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sakamoto Isa 6.92  
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Reynolds Bryan 6.1  
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Mbamba Lucas  
Haspolat Dogucan 7.68  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Bayram Emin 6.65  
  • Précision des passes: 42/45 (93.3%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Piedfort Arthur 6.2  
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Alcocer Josimar 6.23  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Nacho Ferri 6.28  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Laalaoui Reda  
Lapage Amando  
Patrão Afonso  
Smekens Raf  
Mbamba-Muanda Lucas 6.31  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Interceptions: 4
Plus de stats
Vanlangendonck Koen  
Neustädter Roman  
Saito Shunsuke  
Van Den Keybus Thomas  
Destan Enis  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 6.79  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 6.46  
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Bates David 6.69  
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Fossey Marlon 6.54  
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 6.21  
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 6.84  
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Mortensen Gustav 6.86  
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Abid Adnane 5.34  
  • Précision des passes: 11/21 (52.4%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
NKada Timothée 7.33  
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Said Rafiki 7.62  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias  
Mehssatou Nayel  
Ayensa Dennis  
Lawrence Henry 6.44  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
Plus de stats
Pirard Lucas  
Nguene Bernard  
Dierckx Daan 6.32  
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Assengue Steeven  
Teuma Teddy  
Nielsen Casper  

présentation (du match)

Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)
Loïc Woos
depuis le Kuipje, à Westerlo
| Commentaire
Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)
Photo: © photonews

Jouer à fond, sans se préoccuper du résultat de Genk : telle sera la mission de Westerlo et du Standard, qui s'affrontent ce mardi soir au Kuipje dans le cadre de la neuvième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre décisive pour les deux équipes.

Europe Play-Offs. Episode 9. Et une nouvelle rencontre capitale pour le Standard, qui se rend à Westerlo ce mardi soir (coup d'envoi à 20h30).

N'ayant pas été capables de battre Genk samedi soir à Sclessin, les Rouches n'ont désormais plus leur sort entre leurs mains et doivent réaliser le 6/6 en espérant un faux pas des Limbourgeois.

La tâche ne sera toutefois pas aisée pour les hommes de Vincent Euvrard, sur la pelouse de Westerlo, troisième de ces Europe Play-Offs, qui ne compte qu'une petite longueur de retard sur Genk et le Standard.

Westerlo joue son va-tout, le Standard n'a plus le droit à l'erreur

Vainqueurs à Charleroi il y a un peu plus de trois jours (0-1), les Campinois n'ont pas encore dit leur dernier mot dans la course au barrage européen, et joueront leur va-tout lors de ce dernier match à domicile, avant de se déplacer à l'Antwerp lors de l'ultime journée.

Ce Westerlo - Standard est aussi une affiche entre les deux meilleures attaques de ces Europe Play-Offs, ce qui pourrait présager une rencontre agréable à suivre pour le spectateur neutre. Mais, qu'elle soit spectaculaire ou non, cette rencontre sera quoi qu'il arrive à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

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Play-offs 2

 Journée 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
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