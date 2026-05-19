LIVE : Le Standard mène au repos

Jouer à fond, sans se préoccuper du résultat de Genk : telle sera la mission de Westerlo et du Standard, qui s'affrontent ce mardi soir au Kuipje dans le cadre de la neuvième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre décisive pour les deux équipes.

Europe Play-Offs. Episode 9. Et une nouvelle rencontre capitale pour le Standard, qui se rend à Westerlo ce mardi soir (coup d'envoi à 20h30).

N'ayant pas été capables de battre Genk samedi soir à Sclessin, les Rouches n'ont désormais plus leur sort entre leurs mains et doivent réaliser le 6/6 en espérant un faux pas des Limbourgeois.

La tâche ne sera toutefois pas aisée pour les hommes de Vincent Euvrard, sur la pelouse de Westerlo, troisième de ces Europe Play-Offs, qui ne compte qu'une petite longueur de retard sur Genk et le Standard.

Westerlo joue son va-tout, le Standard n'a plus le droit à l'erreur

Vainqueurs à Charleroi il y a un peu plus de trois jours (0-1), les Campinois n'ont pas encore dit leur dernier mot dans la course au barrage européen, et joueront leur va-tout lors de ce dernier match à domicile, avant de se déplacer à l'Antwerp lors de l'ultime journée.

Ce Westerlo - Standard est aussi une affiche entre les deux meilleures attaques de ces Europe Play-Offs, ce qui pourrait présager une rencontre agréable à suivre pour le spectateur neutre. Mais, qu'elle soit spectaculaire ou non, cette rencontre sera quoi qu'il arrive à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.