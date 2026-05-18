Pourquoi Ayensa plutôt que Nkada contre Genk ? Le staff du Standard avait un plan clair

Vincent Euvrard a surpris en alignant Dennis Ayensa au détriment de Timothé Nkada contre le Racing Genk. Le T1 des Rouches a justifié son choix après la rencontre.

Aux yeux des supporters, il s'agissait d'une énorme surprise, voire d'une erreur dans la composition du Standard pour affronter le Racing Genk. Pourtant en forme ces dernières semaines, Timothé Nkada a été contraint de démarrer la rencontre sur le banc, au profit de Dennis Ayensa.

Un choix discuté, et expliqué par Vincent Euvrard en conférence de presse. "Cela n'a pas été difficile d'expliquer ma décision à Timothé. Dennis s'est déjà montré très important pour nous cette saison, notamment contre Genk en phase régulière", a d'abord exposé le T1 des Rouches, avant de poursuivre.

"Il a une grande intelligence défensive, il est aussi capable de beaucoup peser sur la défense adverse et peut libérer un troisième homme ou de l'espace. Il avait bien commencé les Play-Offs, puis il s'était un peu blessé, mais ses deux dernières montées au jeu étaient très bonnes."

Timothé Nkada pourrait commencer le match à Westerlo

Le plan du staff liégeois était donc clair : titulariser Dennis Ayensa pour fatiguer la défense du Racing Genk, puis lancer Timothé Nkada en fin de rencontre, lorsque les organismes sont déjà bien fatigués, pour faire la différence. Une tentative qui n'a pas porté ses fruits.



"Nous avons ces deux attaquants de qualité et j'ai expliqué à Timothé que sa mise sur le banc n'avait rien à voir avec son niveau de jeu. C'est juste que l'on doit disputer trois matchs en huit jours et que l'on doit juger quel profil correspond le mieux à quel match, car aucun de ces deux attaquants ne va jouer trois fois nonante minutes", a conclu Vincent Euvrard.