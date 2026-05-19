Encore un blessé au Standard : Vincent Euvrard forcé de modifier sa composition à la dernière minute

Nouvelle blessure au Standard, et celle-ci n'arrange vraiment pas Vincent Euvrard. Henry Lawrence a dû déclarer forfait à la dernière minute à Westerlo. Le défenseur anglais est remplacé par Daan Dierckx.

C'est une rencontre capitale que le Standard dispute ce mardi soir, sur la pelouse de Westerlo. Une défaite signifierait probablement la fin du rêve européen pour les Rouches, tandis qu'une victoire, conjuguée à une contre-performance de Genk face à l'Antwerp, propulserait les Liégeois vers la septième place.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard avait décidé de reconduire le onze de base qui avait partagé l'enjeu contre Genk samedi soir, à l'exception de Timothé Nkada, titularisé au détriment de Dennis Ayensa.

Le T1 des Rouches a néanmoins dû réaliser un changement dans les quelques minutes précédant la rencontre : c'est en effet Henry Lawrence qui a dû déclarer forfait à même la pelouse du Kuipje, légèrement blessé.

Henry Lawrence blessé juste avant Westerlo - Standard

Pas encore de verdict concernant le jeune défenseur anglais, qui a en tout cas été remplacé par Daan Dierckx dans le onze de base. Ce n'est qu'à un gros quart d'heure du coup d'envoi que le numéro 29 des Rouches a appris sa titularisation et a donc accentué son échauffement.

Lors de sa conférence de presse suivant la rencontre, Vincent Euvrard devrait donner quelques indications supplémentaires concernant l'absence de Henry Lawrence, qui risque de se faire ressentir dans les rangs liégeois, tant l'ancien joueur de Chelsea est devenu important.



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