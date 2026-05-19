Nielsen et Teuma sur le banc, du changement en attaque ? La composition probable du Standard à Westerlo

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Nielsen et Teuma sur le banc, du changement en attaque ? La composition probable du Standard à Westerlo

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Il n'y aura que peu de changements dans la composition du Standard pour le déplacement à Westerlo. Timothé Nkada pourrait néanmoins reprendre sa place à la pointe de l'attaque des Rouches, au détriment de Dennis Ayensa.

Avec trois matchs en huit jours, Vincent Euvrard doit minutieusement gérer son effectif du Standard, fortement touché par les blessures en première partie de saison. Les Rouches ne sont plus privés que de Josué Homawoo et Mohamed El Hankouri pour le déplacement, une nouvelle fois très important, à Westerlo ce mardi soir.

Sans surprise et sans aucune contestation possible, Matthieu Epolo défendra les perches liégeoises au Kuipje. Devant lui, Marlon Fossey a bien digéré son heure de jeu contre Genk et devrait être en mesure de commencer une nouvelle rencontre dans la peau d'un titulaire.

En défense centrale, Henry Lawrence et Ibe Hautekiet sont incontournables, tandis que Vincent Euvrard a confié en conférence de presse qu'il n'y avait pas vraiment lieu de prendre des précautions avec David Bates, qui enchaîne depuis quelques petits mois et qui se sent désormais à 100 %. Tout ce beau monde sera épaulé par Gustav Mortensen sur la gauche.

Nielsen et Teuma trop courts pour commencer, Nkada de retour dans le onze de base ?

Au milieu de terrain, Casper Nielsen et Teddy Teuma seront dans le groupe, mais les deux joueurs expérimentés ne semblent pas prêts à commencer la rencontre. On devrait donc retrouver le même entrejeu que face au Racing Genk, avec Marco Ilaimaharitra et Ibrahim Karamoko.

Dans le compartiment offensif, Adnane Abid et Rafiki Saïd devraient conserver leur place sur les côtés, tandis que le style de Timothé Nkada pourrait être bien utile pour prendre le dos de la défense de Westerlo, qui a tendance à se découvrir. Le Français devrait donc retrouver le onze de base, au détriment de Dennis Ayensa.

Lire aussi… Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)

La composition probable du Standard à Westerlo : Epolo - Hautekiet, Bates, Lawrence - Fossey, Ilaimaharitra, Karamoko, Mortensen - Abid, Saïd - Nkada.

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