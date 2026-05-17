Charleroi vainqueur des Playoffs à Sclessin ? Le scénario (impensable) qui ferait le bonheur des Zèbres

Charleroi peut sans doute oublier la première place des Europe Playoffs. Pourtant, les possibilités de voir les Zèbres disputer un barrage pour l'Europe ne sont pas encore mathématiquement nulles.

"Cette fois, je pense que c'est fini", nous confiait Patrick Pflücke après la défaite d'hier après-midi contre Westerlo (0-1). Il faut dire qu'avec quatre points de retard sur le Standard et Genk, mais aussi trois sur Westerlo avant les deux dernières journées, la situation est plutôt mal embarquée.

Charleroi n'a (plus du tout) son sort entre les mains

Et pourtant, mathématiquement, l'espoir n'est pas encore définitivement clos. Mais pour encore oser rêver de l'impossible, quatre conditions doivent être remplies d'ici la fin de saison. Et pas des moindres :

- Cela va sans dire, le Sporting doit avant toute chose remporter ses deux matchs. D'abord à domicile contre Louvain mardi soir, puis le week-end prochain au Standard.

- Les Rouches, en plus de perdre le choc wallon face aux Carolos, doivent également ne pas aller gagner à Westerlo pendant la semaine.

- On passe au Campinois, face à une double possibilité dans l'intérêt de Charleroi. Si Westerlo bat le Standard durant la semaine, il doit ensuite perdre à l'Antwerp. Si Westerlo partage contre le Standard, il ne devra alors pas gagner au Bosuil.



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- De son côté, Genk est le seul candidat à la première place à jouer contre deux équipes mathématiquement hors course. Pour que Charleroi ait encore espoir de finir premier, le Racing ne peut pas collecter plus d'un point sur six dans ses deux matchs contre l'Antwerp et à Louvain.

On comprend donc que c'est un petit miracle dont les Zèbres auront besoin pour quitter Sclessin en tant que vainqueurs lors de la dernière journée. Mais après avoir commencé ces Playoffs avec huit points de retard, Charleroi a l'habitude de partir de loin.