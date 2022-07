Premier trophée pour le Bruges de Carl Hoefkens, sans briller et sans temps de jeu pour De Ketelaere

Bruges n'a pas sorti le grand jeu ce dimanche en Supercoupe, mais remporte son premier trophée de la saison au petit trot.

Le décor était planté dès l'avant-match : à quelques minutes du coup d'envoi, le Club de Bruges annonçait la signature de Casper Nielsen, comme un pied-de-nez (volontaire, se chuchote-t-il d'ailleurs...) à La Gantoise qui espérait accueillir l'Unioniste. Cette Bataille des Flandres lance bel et bien la saison, coup d'envoi d'une mouture 2022-2023 que les Blauw & Zwart veulent encore plus belle que la précédente. Ce sera cependant sans Charles De Ketelaere, sur le banc et en partance pour Milan.

Le Club prend immédiatement le contrôle du match, et son autre star est encore bel et bien là. Noa Lang combine avec Meijer, et Ruud Vormer jaillit de seconde ligne pour forcer Roef à un premier arrêt (8e). Côté nouvelles recrues, un homme est très attendu : Ferran Jutgla. Mais pour sa première grosse occasion, l'Espagnol se loupe malgré un excellent service de Skov Olsen, intenable (12e).

La Gantoise, de son côté, n'est pas très inspirée mais profite des errements défensifs d'Otasowie, notamment, pour se projeter par moments. Lui, Mata et le jeune Mbamba (très impressionnant au demeurant) font parfois preuve de trop de nonchalance ; Tarik Tissoudali pense en profiter sur un très joli ballon de Samoise (37e) mais est signalé hors-jeu. Ni une ni deux : de l'autre côté, c'est Andreas Skov Olsen, dans un grand jour, qui s'infiltre, rentre dans le jeu et envoie une frappe déviée trompant Davy Roef (39e, 1-0).

Dès la reprise, petit frisson : Hjulsager et Tissoudali combinent, mais la frappe du Marocain passe de peu à côté (48e). Mignolet devra ensuite s'employer sur une bonne frappe enroulée de Hjulsager (55e). Bruges s'endort un peu, comme tout le stade, et il faut le départ à l'échauffement de Charles De Ketelaere pour réveiller tout le monde. Tissoudali, toujours lui, force Mata à un tacle in extremis (69e), Hjulsager place à côté ; globalement, le rythme est totalement retombé. Hugo Cuypers, côté Buffalos, n'aura franchement pas fait forte impression pour sa première officielle.

Et de dernière officielle, il n'y en aura...même pas pour De Ketelaere, qui retournera s'asseoir sans monter au jeu à la déception générale. Qu'à cela ne tienne : sans vraiment convaincre, le Club de Bruges tient son premier trophée de la saison, et Carl Hoefkens le premier de sa carrière de coach principal. La machine n'est pas encore totalement rodée, et cette Supercoupe sentait bon la fatigue d'après-stage pour les deux équipes, mais la saison 2022-2023 est lancée !