Hoefkens satisfait de ses hommes : "Certains ont joué 90 minutes alors qu'ils n'étaient pas prêts"

Premier match officiel, premier trophée pour Carl Hoefkens. Le nouvel entraîneur du Club de Bruges était satisfait du résultat et de la forme de ses joueurs.

Tout n'était pas parfait côté brugeois lors de cette Supercoupe. La seconde mi-temps était même très moyenne. Mais le Club de Bruges a tenu bon. "Les premières 45 minutes étaient bonnes, en possession et en perte de balle, nous faisions ce qu'il fallait faire", estime Carl Hoefkens. "Par après, nous avons un peu perdu notre agressivité en perte de balle. Mais le but avant ce match était que la base de travail soit là pour le début de saison, et aussi de voir les points à améliorer. Je suis satisfait, en ce sens".

La rencontre a été physiquement éprouvante. La chaleur, notamment, a pesé sur les organismes. "Après deux semaines de préparation intense, et des circonstances difficiles aujourd'hui, il y avait des risques physiques. Certains ont joué 90 minutes alors qu'ils n'étaient pas prêts", souligne Hoefkens. Avant le coup d'envoi, Tajon Buchanan, annoncé titulaire, a d'ailleurs dû céder sa place dans le onze à Bjorn Meijer. "Il a senti quelque chose à l'échauffement", révèle le coach brugeois.

Nielsen, de la concurrence bienvenue

Carl Hoefkens a également brièvement commenté l'arrivée de Casper Nielsen. Par réflexe, d'abord, il a refusé de l'évoquer, sans savoir que c'était d'ores et déjà officiel. "Ah, c'est sur le site ? Bon (rires). Je me concentrais sur les joueurs que j'avais à ma disposition, c'est tout. Mais si Casper a bel et bien signé, c'est un bel ajout. Plus la concurrence est forte, plus le niveau est haut. C'est le but. Cela force les joueurs sur le terrain à être au top de leur forme".