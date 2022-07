Tissoudali revient sur sa situation à La Gantoise : "Un nouveau contrat ne semble pas prévu"

Que va-t-il arriver à Tarik Tissoudali maintenant ? L'attaquant et l'AA Gent n'ont pas pu se mettre d'accord sur une prolongation de contrat et Tissoudali veut toujours être payé en fonction de ses performances de la saison dernière. Après la Supercoupe, il en a parlé.

Tissoudali laisse les discussions - qui n'ont pas lieu d'être pour le moment - à son entourage. "Je ne suis pas concerné par ce qui se passe. Je me concentre sur La Gantoise. Nous verrons ce qui se passe. Une prolongation de contrat est-elle encore possible ? Je ne peux pas le dire. On ne sait jamais comment les choses se passent dans le football. Mais d'après les dernières conversations avec le club, ce n'est pas possible, non. Il ne semble pas qu'un nouveau contrat soit prévu", a-t-il déclaré.

Si Gand reste ferme, un transfert est en vue. Car avec un an de contrat restant, il peut partir gratuitement l'été prochain et parler à d'autres équipes à partir de janvier. J'ai toujours dit que j'étais ouvert à un bon transfert. Mon manager sait ce que je veux. Mais le bon projet ne s'est pas encore présenté."