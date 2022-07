Hein Vanhaezebrouck et les Gentse Feesten : "C'est formidable, mais ce n'est pas l'idéal pour La Gantoise..."

La Gantoise ouvrira le bal de la saison 2022-2023 avec un match avancé vendredi, en déplacement au Standard de Liège. Les Buffalos ne peuvent jamais débuter la saison à domicile ces dernières années, et ça agace un peu Hein Vanhaezebrouck.

Ces dernières saisons, La Gantoise a du mal à débuter son championnat. Ce dimanche, les Buffalos ont cependant paru plutôt frais sur le plan physique, et Hein Vanhaezebrouck n'avait pas grand chose à redire à son équipe. "Mes joueurs ont été plutôt bons, et ce malgré une énorme chaleur. Heureusement, du bord du terrain, à l'ombre, ça allait (sourire). Mais après la préparation et alors que certains n'étaient pas prêts à jouer 90 minutes, la chaleur a rendu les choses difficiles", reconnaît-il.

"Ce qu'il y a à redire ? L'efficacité, d'abord. La gestion de certaines phases de jeu, ensuite. Mais globalement, il n'y a pas grand chose à vraiment améliorer", estime Vanhaezebrouck. "C'est encore un match de préparation, en quelque sorte, même si le trophée au bout motive un peu les joueurs. Rien n'est jamais parfait dans ces circonstances. Par moments, nous étions meilleurs que Bruges. Mais je savais aussi qu'il n'y avait pas énormément d'options sur le banc et que certains joueurs n'étaient pas totalement prêts".

Les Gentse Feesten, formidables, mais...

Vendredi, La Gantoise se déplace au Standard, "un début de saison compliqué", concède le coach buffalo. Et depuis quelques années, les Flandriens ont l'habitude de devoir jouer hors de leurs bases pour débuter le championnat. Les Gentse Feesten, qui ont lieu au même moment, paralysent en effet la ville pendant de longs jours. "Ce n'est pas l'idéal, car nous ne pouvons jamais entamer le championnat chez nous", regrette Vanhaezebrouck. "Comprenez-moi bien, je trouve les Gentse Feesten formidables...mais peut-être pas pour La Gantoise", conclut-il avec le sourire.