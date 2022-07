Hans Vanaken bientôt aux côtés de Nielsen : "Mieux avec nous que contre nous"

Cela a été officialisé juste avant le coup d'envoi : Casper Nielsen va rejoindre le Club de Bruges. Hans Vanaken voit donc arriver un équipier de choix.

Cette rencontre de Supercoupe arrivait un peu tôt pour Hans Vanaken, bombardé titulaire alors qu'il n'a rejoint la préparation que deux semaines auparavant. "Il faut dire ce qui est, même s'il y a un trophée au bout, ce qui est toujours positif, on voit un peu ce match comme une rencontre de préparation également", reconnaît le double Soulier d'Or. "Je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu durant le stage, donc c'est l'idéal pour moi de pouvoir jouer. Physiquement, nous devons encore progresser, c'est clair. En seconde période, ça s'est vu aujourd'hui".

Le Club de Bruges semblait en effet un peu rouillé. "Cela peut s'améliorer, mais c'est surtout une question de physique. Les nouveaux doivent également prendre leurs marques, même si tout se passe au mieux", estime Vanaken. "Les internationaux sont arrivés un peu plus tard également. On débute face à Genk, ce n'est pas une mauvaise équipe non plus (sourire). Mais l'équipe a encore un peu de temps pour progresser. Une victoire face à une équipe comme Gand est aussi bonne pour la confiance".

Vanaken-Nielsen, un milieu de rêve

L'arrivée de Casper Nielsen a été annoncée en avant-match, mais le longiligne brugeois l'ignorait. "Je n'ai rien entendu dire", assure-t-il. "S'il signe, c'est une très bonne chose pour le club. Bien sûr, c'est mieux de jouer avec un garçon pareil que contre lui. On a vu ses qualités la saison passée. Un peu plus de concurrence dans un groupe est toujours bonne. Espérons qu'il connaisse le même succès ici qu'à l'Union", conclut Hans Vanaken.