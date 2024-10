Cinq minutes en enfer, une magnifique réaction, mais une défaite logique : le Club de Bruges est tombé sur plus fort, à l'AC Milan

En Ligue des Champions, ne pas concrétiser ses occasions est synonyme de problème. Le Club de Bruges l'a vécu à ses dépens, est parvenu à réagir avec beaucoup de courage, mais a finalement concédé la défaite au Stadio San Siro, face à l'AC Milan.

Vingt-et-un ans après une victoire mythique acquise contre, à l'époque, la meilleure équipe du Monde, le Club de Bruges retrouvait le Stadio San Siro de Milan, ce mardi soir, pour sa troisième rencontre de Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle Nicky Hayen aligne Chemsdine Talbi sur le côté droit, à la place d'un Andreas Skov Olsen pas encore entièrement fit. Le reste du onze est attendu, tandis que Paulo Fonseca avait déjà donné le sien, lundi, en conférence de presse. Et il n'avait pas menti.

En Ligue des Champions, ne pas concrétiser ne pardonne pas

Le début de partie est à l'avantage des Brugeois, qui jouent sans complexe et se créent les premières occasions. Sur sa première course offensive, Vanaken trouve Tzolis dans la profondeur, qui bute sur Maignan (3e). Quelques instants plus tard, la reprise de Maxim De Cuyper, sur corner, est contrée par Gabbia, avant la tentative en première intention d'Ordonez, depuis l'extérieur du rectangle, qui trouve la barre (8e). Plus tard, Jutgla a aussi buté sur Maignan (32e).

Le rythme de la partie baisse ensuite, parce que Milan entre dans sa rencontre. L'AC essaie systématiquement de trouver Leao, en un contre deux face à Seys et Talbi, les deux jeunes Blauw & Zwart. Et souvent, le Portugais n'est pas passé. Mais ses infiltrations amenaient souvent le corner, et l'un d'eux a fait mouche. Il est botté par Pulisic, Gabbia fait mine de reprendre au premier poteau mais manque le cuir, Mignolet est surpris, et battu. Sur un coup de coin direct, Milan ouvre le score (1-0, 34e).

© photonews

Bruges passe cinq minutes en enfer. Sur une balle qui traine, Onyedika se jette, Reijnders aussi. Le Milanais arrive le premier, le Nigérian lui écrase la cheville. Felix Zwayer n'en était pas certain, mais le VAR confirme : Bruges passera 50 minutes à 10, dans cette rencontre, et rentre au repos avec un déficit tant comptable qu'en termes d'hommes sur la pelouse. L'enfer.

Les changements de Nicky Hayen instantanément payants

Mais de cet enfer, Bruges peut s'en sortir. Dans un Stadio San Siro à l'ambiance particulièrement décevante, ce sont les 4.000 fans brugeois que l'on ne cesse d'entendre. Ils poussent, et ça paie, aussi grâce aux changements de Nicky Hayen, qui sort son flanc droit Talbi-Seys au repos, pour Vetlesen et Sabbe. Sur une magnifique action initiée depuis le milieu de terrain, Tzolis sert Vetlesen dans le rectangle, qui se retourne devant Hernandez avant de glisser à Sabbe. Le joueur de 19 ans inscrit son tout premier but en Ligue des Champions et peine à dissimuler ses émotions (1-1, 51e).

A l'heure de jeu, nous étions en train de nous dire que Milan ne parvenait pas à faire la différence, que son stade commençait à s'impatienter et que c'était tout profit, pour le Club. Paulo Fonseca réalise toutefois deux changements à l'heure de jeu, et les Brugeois ne sont pas des plus attentifs quand, juste après, Emerson déborde sur la gauche. Son centre est inaccessible pour la défense et trouve Reijnders, trop seul, qui rend l'avantage aux locaux (2-1, 61e).

© photonews

Les passes "à 45" ont fait mal au Club

Ces fameuses passes "à 45 degrés", que l'on apprend aux joueurs de flanc dès leur plus jeune âge. C'est déjà l'une d'entre elles qui a permis à Milan de faire 2-1. Et rebelote, quelques instants plus tard. Après Emerson depuis la gauche, c'est au tour de Chukwueze, depuis la droite, de servir Reijnders de la même manière. Le médian offensif néerlandais est plus ou moins à la même place que sur le précédent et ne se fait pas prier pour faire le break (3-1, 71e).

Et cette fois, le Club ne s'en remet pas. La rencontre aurait probablement été différente si Bruges avait ouvert le score, mais le FCB concède une défaite finalement logique à San Siro. Le jeune Francesco Camarda (16 ans !) avait même alourdi une dernière fois la marque juste avant le temps additionnel, mais son but, son tout premier en équipe première, qui lui avait valu d'enlever son maillot, est annulé par le VAR. L'attaquant n'a donc pas marqué, et est averti.

Nicky Hayen pourra tout de même retenir beaucoup de positif de cette rencontre, puisque ses joueurs ont inquiété les Milanais jusqu'à très tard dans la partie, en passant une majorité de celle-ci en infériorité numérique. Bruges compte toujours trois points et occupe désormais la 24e place. Grâce à une meilleure différence de buts, Milan est 18e, mais avec le même total de points. AC Milan 3-1 Club de Bruges !