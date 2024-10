"Bruges a oublié qu'il jouait avec un homme de moins" : le Club impressionne avant le choc contre Anderlecht

Bruges s'est incliné 3-1 à l'AC Milan hier soir. Mais les Blauw en Zwart n'ont pas à rougir de leur prestation.

La Ligue des Champions s'est à nouveau montrée cruelle pour le Club de Bruges : comme face à Dortmund, l'équipe a eu plusieurs fois l'occasion d'ouvrir le score (5 tirs très dangereux dans les 10 premières minutes) mais s'incline finalement avec une certaine marge.

Comme face au BVB, les Brugeois ont surpris les médias étrangers, à commencer par la presse transalpine. "Milan a été confronté à de nombreuses difficultés. L'opposition était plus coriace que prévu. Bruges a commencé fort avec de belles occasions. Si cela devait se produire au Bernabeu (Milan rend visite au Real Madrid dans deux semaines), Vinicius et Jude Bellingham feront probablement mieux que Christos Tzolis dans le dernier geste" écrit La Gazzetta dello Sport.

Mal payé mais aussi encore un peu trop naïf

Le média italien continue : "Bilans désastreux, désarroi tactique, défense distraite, peu de pression... Chaque fois que Bruges attaquait avec un beau football, des occasions se présentaient. Milan a joué sans rythme et sans statique, seul Rafael Leao pouvait déclencher quelque chose. Jusqu'à ce qu'une erreur de Simon Mignolet conduise à un but olympique de Christian Pulisic et qu'une erreur naïve de Rapehael Onyedika laisse Milan avec un homme de plus".

Mais même à dix contre onze, le Club de Bruges a trouvé les ressources pour égaliser en deuxième mi-temps : "Ils ont oublié qu'ils jouaient avec un homme de moins. Heureusement pour Milan que le score n'est pas resté trop longtemps en l'état" écrit Tuttosport.

Après une prestation peu convaincante sur la pelouse de Westerlo, les hommes de Nicky Hayen ont retrouvé leur football. Reste à confirmer ça dimanche contre Anderlecht.