Bruges a tenu la dragée haute à Milan, à 10, en partie grâce à Ardon Jashari : "La rouge d'Onyedika ? De la malchance, un duel 50/50"

La déception était perceptible sur le visage et dans la voix d'Ardon Jashari. Le Club de Bruges était très bien entré dans sa rencontre, à Milan, mais l'ouverture du score suivie de l'exclusion de Raphael Onyedika ont tout changé, en à peine cinq minutes.

Le Club de Bruges est tombé avec les honneurs, à San Siro. Rapidement réduits à 10, les Blauw & Zwart ont eu trois grosses occasions pour ouvrir la marque dès le premier quart d'heure avec, notamment, une superbe frappe de Joel Ordonez qui a terminé sa course sur la barre. Les Brugeois n'avaient autre choix que de profiter de ce temps fort pour débloquer le compteur et espérer ramener quelque chose de ce déplacement à Milan. Un sentiment que soulignait aussi Ardon Jashari après la rencontre.

"Quand on regarde le match, on a eu les occasions pour mener en première mi-temps. Elles étaient claires, on devait marquer. On ne l'a pas fait, mais on a très bien joué jusqu'à la carte rouge. Le ballon n'a pas voulu rentrer, c'est le football, mais on sait qu'on doit réellement devenir plus cliniques, surtout quand on rencontre de tels adversaires."

Seul après le rouge d'Onyedika, Ardon Jashari a bien tenu la baraque au sein du milieu brugeois

Le carton rouge de Raphael Onyedika, en fin de première période, a donc tout changé. Le milieu de terrain nigérian a été exclu pour la deuxième fois en moins d'un mois, après le déplacement à Charleroi, fin septembre. Un gros coup dur, alors que le milieu de terrain de Bruges, avec un excellent Jashari, tenait la dragée haute à celui de l'AC.

"C'est vraiment une exclusion malchanceuse, parce que c'est du 50/50. Onyedika est un joueur très important pour nous, qui a le bon équilibre et qui apporte beaucoup. Ce n'est pas comme s'il avait voulu tacler l'adversaire par l'arrière, ou quelque chose comme ça. C'est un duel qui fait partie du football."

"C'était ensuite très difficile de revenir. On a eu des occasions, mais Milan était le favori depuis le début et quand vous jouez ici en infériorité numérique, c'est très compliqué. Notre réaction a été bonne, on a pu revenir au score dès le début de la seconde période, puis ils ont malheureusement repris les commandes. C'est dommage, le match aurait pu être différent si on avait ouvert le score."