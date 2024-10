Malgré lui, le Club de Bruges s'est tiré une balle dans le pied à l'AC Milan : "Cela ne peut pas arriver à ce niveau, c'est stupide"

Le Club de Bruges a été battu 3-1 à Milan, ce mardi. Les Blauw & Zwart ont pourtant joué un bon match, malgré la carte rouge d'Onyedika. Mais le manque de concrétisation et le fait de jouer 50 minutes à 10, à San Siro, ont pesé trop lourd dans la balance.

Même en seconde période et en infériorité numérique, le Club de Bruges a eu l'occasion de garder espoir sur la pelouse de l'AC Milan. Tout juste monté au jeu, Kyriani Sabbe a égalisé après le repos, avant les deux réalisations signées Tijjani Reijnders qui ont eu raison des Blauw & Zwart.

"Nous sommes bien entrés dans la partie. Nous avons eu les occasions pour prendre les commandes et, à ce moment de la partie, ça aurait été mérité", a déclaré l'entraîneur du Club Bruges, Nicky Hayen, après le match.

L'ouverture du score "stupide" de Pulisic fait enrager Nicky Hayen

Christos Tzolis a eu deux grosses occasions devant le but, Ferran Jutgla aussi, tandis que Joel Ordonez a vu sa frappe lointaine rebondir sur la barre. Le Club aurait pu et aurait dû prendre l'avantage, mais le but est finalement tombé de l'autre côté.

"D'abord, Simon (Mignolet) nous a maintenus en vie, mais on a ensuite encaissé un but stupide", a commenté Hayen sur le corner rentrant de Pulisic qui a directement fini au fond des filets.

"L'intention était de surcharger la première zone. Cela ne s'est pas bien passé, nous n'avons pas bien disputé les duels et n'étions pas complètement en place. Et puis ce ballon est arrivé et Simon s'est trompé. Le ballon est rentré de manière très stupide, ça ne peut pas arriver à ce niveau", conclut Hayen.