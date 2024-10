Paulo Fonseca, le T1 de l'AC Milan, mitigé malgré la victoire face à Bruges : "Comment surprendre une équipe qui défend si bas ?"

Malgré la victoire, Paulo Fonseca n'était pas des plus ravis, en conférence de presse. L'entraîneur de l'AC Milan estimait que son équipe avait connu trop de difficultés contre un Club de Bruges réduit à dix dès la fin de la première période.

Après ses deux défaites inaugurales en Ligue des Champions et sa courte victoire acquise face à l'Udinese en championnat le week-end dernier (Christian Kabasele avait égalisé dans le temps additionnel, avant que le but ne soit annulé), l'AC Milan a renoué avec le succès contre le Club de Bruges, mardi.

En conférence de presse, Paulo Fonseca n'affichait pourtant pas son plus grand sourire. L'entraîneur portugais le sait, son équipe a été mise en grande difficulté par les Brugeois, et la donne aurait pu être bien différente sans le carton rouge de Raphael Onyedika, en première période.

"On a été trop lents à comprendre le jeu, à comprendre comment surprendre une équipe qui défendait si bas. Quand Okafor et Chukwueze sont montés, il y avait plus d'énergie et d'intensité dans notre jeu. Mais avant le deuxième but, ça en manquait clairement."

"Avec eux en infériorité numérique, on devait faire beaucoup mieux jusqu'au deuxième but. Nous devons devenir une équipe plus agressive dans des moments comme celui-ci", argumentait Fonseca avec, tout de même, un mot sympa pour son adversaire du soir.

"La carte rouge a évidemment changé le match. Bruges a défendu solidement et a su nous mettre en difficulté en revenant au score. C'est une bonne équipe, mais nous devrions être capables de faire mieux. Ruben Loftus-Cheeck, par exemple, qui a toujours plus de difficultés contre un bloc bas" a conclu Fonseca, expliquant qu'il n'y avait "pas de problème" avec Rafael Leao, sorti à l'heure de jeu, rentré directement aux vestiaires et qui n'a pas participé aux célébrations d'après-match.