Le Club de Bruges commet les mêmes erreurs en Pro League qu'en Ligue des Champions... mais à ce niveau, elles se paient cash : "Si on avait ouvert le score..."

En Ligue des Champions, la moindre petite erreur se paie cash. Le moindre manque de concrétisation aussi. Le Club de Bruges en a eu une nouvelle preuve, mardi soir à Milan.

Malgré une bonne prestation d'ensemble, la frustration était présente, et compréhensible, dans les rangs brugeois après la défaite subie à l'AC Milan, ce mardi. Une rencontre qu'a analysée Hans Vanaken.

"Nos dix premières minutes ont été excellentes. Bien sûr, on ne sait pas ce qu'il se serait passé si on avait ouvert le score, mais c'est terriblement dommage de ne pas l'avoir fait. A ce niveau-là, on se doit de profiter de ces moments. Dès nos deux premières occasions (après moins de cinq minutes), on devait ouvrir le score."

C'est l'avis qui est ressorti chez la grande majorité des joueurs, chez Nicky Hayen et chez les observateurs. A 11 contre 11, Bruges a fait encore mieux que jeu égal à Milan, mais a clairement pêché dans le dernier geste.

"Après le 1-0 et le carton rouge, le match bascule évidemment totalement. Cependant, on a continué à y croire, parce qu'on a directement remarqué qu'on avait la possibilité de faire quelque chose dans ce match. Le but de Sabbe l'a montré, c'est dommage de ne pas avoir pu tenir ce score."

Un constat que l'on ne souligne pas pour la première fois, cette saison, dans le chef du club de la Venise du Nord. Si, en Belgique, le Club peut encore se permettre de galvauder quelques occasions, le niveau de la Ligue des Champions ne pardonne pas. C'est tuer, ou être tué.