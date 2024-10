LIVE : Bruges est désormais condamné à l'exploit (3-1)

Loïc Woos depuis San Siro, Milan



79

On attend désormais la fin de rencontre ici. Milan laisse la balle à Bruges qui ne semble plus avoir la force de réagir. Le ballon tourne, sans inquiéter



75

Youssouf Fofana

Yunus Musah





75

Alvaro Morata

Francesco Camarda





73

Carte jaune pour Michal Skoras





72

Cette fois, c'est fini.

Bruges ne se remettra pas de celle-ci. Débordement de Chukwueze sur la droite, Reijnders est au même endroit que sur le 2-1 et fait le break.



71



But de Tijani Reijnders (Samuel Chukwueze)





71

Deux nouveaux changements au Club. Seront-ils aussi décisifs que les précédents ?



71

Carte jaune pour Matteo Gabbia





70

Ferran Jutgla

Michal Skoras





70

Christos Tzolis

Andreas Skov Olsen





69

La rencontre se débride, les contres se multiplient. On sent tout de même désormais que le 3-1 est plus proche du 2-2



65

Gros cafouillage devant Simon Mignolet, qui s'interpose finalement devant Chukwueze



61

Et le 2-1 de Milan !

On écrivait justement que Milan ne parvenait pas à faire la différence. Emerson déborde et centre, Reijnders est trop seul et fait 2-1



61



But de Tijani Reijnders (Noah Okafor)





60

Rafael Leão

Samuel Chukwueze





60

Ruben Loftus-Cheek

Noah Okafor





60

L'ambiance se tend légèrement ici à San Siro. Milan ne réussit pas à faire la différence



59

Carte jaune pour Alvaro Morata





59







54

Milan veut réagir directement, mais Morata oublie le ballon au point de penalty



51

GOOOOOOOOOAL POUR LE CLUB !!!

Bruges égalise ! Magnifique action Brugeoise ! Belle construction, centre de Tzolis, Vetlesen se retourne devant Hernandez et glisse à Sabbe, qui marque à San Siro ! 1-1 !



51



But de Kyriani Sabbe (Hugo Vetlesen)





50

Carte jaune pour Rafael Leão





48

Première occasion milanaise de la seconde période : Leao déborde et trouve Hernandez, qui frappe au-dessus



46

C'est reparti pour la seconde période, avec deux changements au Club



46

Joaquin Seys

Kyriani Sabbe





46

Chemsdine Talbi

Hugo Vetlesen





45+5

Encore une minute de temps additionnel dans un stade qui déçoit par sa faible ambiance depuis le coup d'envoi : c'est simple, on n'a entendu que les Brugeois pendant 45+5 minutes, sauf lors du but et de l'exclusion



45+1

Le joli ballon saute de Reijnders pour Leao, qui se joue de Seys. La remise pour Fofana est bonne, mais la frappe du Français trouve les nuages



43

Que c'est difficile pour un Club qui est loin d'avoir réalisé une mauvaise première mi-temps, mais qui n'a poussé au fond aucune de ses trois grosses occasions. A ce niveau, l'addition est directement salée.



40

Et Onyedika est dehors, catastrophe pour le Club



40

Carte rouge pour Raphael Onyedika





40

Carton rouge à suivre pour Raphael Onyedika? Le VAR analyse la phase





39

L'arbitre demande de reprendre le jeu... puis va tout de même consulter le VAR



37

Vilain tacle de Onyedia sur Rejnders, le VAR vérifie une potentielle carte rouge !



36

Goal pour Milan !

Quel dommage pour le Club ! Corner de Pulsiic, Mignolet est surpris par Gabbia qui fait mine de toucher le ballon, mais le manque, et le corner rentrant de Pulisic trouve directement les filets. 1-0, c'est dur pour les Brugeois



34



But de Christian Pulisic





32

Belle récupération d'Ordonez encore, Vanaken est servi, il glisse à Tzolis qui sert Jutgla, mais Maignan est à la bonne place



29

Leao voulait encore passer entre Seys et Talbi, la jeunesse brugeoise a, cette fois, le dernier mot



28

Mignolet devant Pulisic !

Premier gros solo de Leao dans la défense brugeoise, il décale pour Pulisic, qui trouve Mignolet !



27

Corner dangereux pour Milan donné en deux temps par Hernandez, le centre est finalement amené par Pulisic, Gabbia est à la retombée, mais manque le cadre



23

Carte jaune pour Jashari désormais pour une faute sur Hernandez. Celle-ci paraissait moins évidente que celle de Seys, mais voilà Bruges doublement averti en trois minutes



23

Carte jaune pour Ardon Jashari





20

Faute de Seys sur Morata. Le jeune Blauw & Zwart est le premier averti de la partie



20

Carte jaune pour Joaquin Seys





18

Le rythme de la partie baisse légèrement après un premier quart d'heure à haute intensité. Le Club de Bruges est très bien dans sa rencontre, très concentré et concerné



15

Trop d'espace pour Fofana aux 20 mètres, qui frappe à côté



14

Leao passe entre Talbi et Leao mais bute sur Jashari, qui ne concède même pas le corner. Superbement joué de sa part



13







9

Long ballon de la défense milanaise vers Leao, qui manque son dribble sur Seys



8

Le Club joue sans complexe ! Sur le corner, De Cuyper reprend et trouve le dos de Gabbia, puis Ordonez reprend en première intention depuis l'extérieur du rectangle et trouve la barre !



7

La bonne frappe de Tzolis qui a provoqué depuis lc ôté gauche, Maignan forcé de mettre en corner



5

Milan réagit. Leao provoque Seys et Jashari revient bien, puis une deuxième incursion est stoppée par la défense brugeoise. Premières minutes animées



3

Quelle première occasion pour le Club !

Vanaken trouve Tzolis dans l'intervalle, qui bute sur Maignan en face à face. Quelle occasion !



1

Et c'est parti pour cette rencontre !



1

AC Milan - FC Bruges: 0-0





18:41

Les joueurs font leur entrée sur la pelouse de San Siro, quelle ambiance ici



17:40

Bonjour et bienvenue sur ce live, en direct de San Siro, pour suivre la rencontre entre l’AC Milan et le Club de Bruges dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions



AC Milan: Mike Maignan - Emerson Royal - Matteo Gabbia - Fikayo Tomori - Theo Bernard François Hernández - Youssouf Fofana - Ruben Loftus-Cheek - Tijani Reijnders - Christian Pulisic - Rafael Leão - Alvaro Morata

Banc: Francesco Camarda - Samuel Chukwueze - Yunus Musah - Noah Okafor - Strahinja Pavlović - Marco Sportiello - Filippo Terracciano - Malick Thiaw - Lorenzo Torriani - Kevin Zeroli



FC Bruges: Chemsdine Talbi - Ardon Jashari - Joel Ordonez - Christos Tzolis - Ferran Jutgla - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Brandon Mechele - Maxim De Cuyper - Joaquin Seys

Banc: Nordin Jackers - Zaid Romero - Andreas Skov Olsen - Hugo Vetlesen - Michal Skoras - Casper Nielsen - Jorne Spileers - Kyriani Sabbe - Romeo Vermant