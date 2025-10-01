Union SG Union SG
0-4
Newcastle Utd Newcastle Utd
Union SG
newNewcastle Utd
0-1
17' Nick Woltemade (Sandro Tonali)
0-2
43' Anthony Gordon (Pen)
0-3
64' Anthony Gordon (Pen)
0-4
80' Harvey Lewis Barnes (William Osula)
Date: 01/10/2025 18:45
Compétition: Champions League
journée: Journée 2
Stade: Joseph Marien stadion
Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle
Scott Crabbé depuis le Lotto Park
| 0 réaction
Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 0-4 face à Newcastle. Les Bruxellois n'ont pas à rougir de leur prestation mais sont tombés sur plus fort qu'eux.

C'était le 22 octobre 2017 : ce qui s'appelait encore officiellement le Stade Constant Vanden Stock accueillait pour la dernière fois un match de Ligue des Champions. À cette occasion, l'Anderlecht d'Hein Vanhaezebrouck avait livré un match admirable, ne s'inclinant que sur le score de 1-2 face au Bayern Munich de Jupp Heynckes. La veille, l'Union Saint-Gilloise s'était inclinée 1-2 contre Tubize devant 1300 supporters au Stade Roi Baudouin, malgré l'ouverture du score précoce de Julien Vercauteren et les arrêts de Nicaise Kudimbana.

Pas loin de huit ans plus tard, ce sont les Saint-Gillois qui ont fait retentir l'hymne de la plus grande compétition européenne au Lotto Park. Pour cette rencontre de prestige face à Newcastle, Sébastien Pocognoli était toujours privé de Raul Florucz (suspendu) mais retrouvait Anouar Ait El Hadj et Kevin Rodriguez. Dans l'entrejeu, on note la titularisation de Kamiel Van de Perre au détriment de Mathias Rasmussen.

Les Magpies se font respecter

En face, Newcastle a sorti l'artillerie lourde, en alignant son équipe type. Défaits par le FC Barcelone lors de la première journée, les Anglais avaient les crocs et l'ont montré dès les premières minutes en faisant reculer l'Union grâce à une quantité de duels gagnés et à une pénétration de tous les instants d'Anthony Elanga sur le côté droit.

À part une tête de Kevin Rodriguez, le début de match est totalement à l'avantage des visiteurs. Cela a fini par payer après un quart d'heure, avec une nouvelle action initiée par Elanga. Son centre renvoyé plein axe a trouvé Sandro Tonali à l'entrée du rectangle, la frappe de l'Italien déviée par Nick Woltemade (convoité par l'Union il y a un an) a pris Scherpen à contre-pied (16e, 0-1). Dans la foulée, Newcastle n'est pas passé loin du break sur un caviar d'Elanga repris par Woltemade au premier poteau.

Dos au mur, l'Union ne s'est véritablement aventurée dans la partie adverse qu'après 20 minutes. Les démarquages d'Anouar Ait El Hadj ont aéré le jeu, cela a débouché sur plusieurs ballons dégagés en corner et deux frappes cadrées d'Adem Zorgane forçant Nick Pope à la parade. Mais Newcastle a accéléré une dernière fois en fin de mi-temps. Toujours laissé en un-contre-un, Elanga a pris Niang de vitesse avant de se faire faucher par Fedde Leysen dans le rectangle. Penalty transformé sans problème par Anthony Gordon, 0-2 au repos.

Malgré la montée au jeu de Marc Giger à la pause (au détriment d'un Promise David très rarement trouvé en pointe), le match a repris comme il s'était arrêté, avec une percée de Newcastle. Isolé par Woltemade dans le rectangle, Elanga a canonné sur Scherpen. Mais la mise au point de Pocognoli à la mi-temps a tout de même fait du bien : l'Union s'est créé deux occasions coup sur coup. D'abord un face-à-face de Khalaili avec Pope mal négocié par l'Israélien, puis une frappe de Niang détournée par le gardien anglais, à la bonne place pour arrêter le second ballon repris par Zorgane.

Mais encore une fois, Newcastle a intelligemment géré le temps fort de l'Union, en temporisant avant de rejaillir froidement. Fedde Leysen a d'abord cru écarter le danger mais le VAR l'a pris en flagrant délit de faute de main. Malgré la poussée de Woltemade pour le déséquilibrer, penalty pour les Magpies, à nouveau converti par Gordon (64e, 0-3). L'Union a réagi via des frappes à l'entrée du rectangle d'Ait El Hadj et Boufal mais s'est à nouveau fait punir en fin de match sur un contre d'école de Newcastle conclu par Harvey Barnes (80e, 0-4).

L'Union s'incline donc 0-4, une défaite brutal pour venir mettre fin à la série de 19 matchs d'invincibilité des Saint-Gillois. Mais les trois points points décrochés au PSV sont là pour le rappeler : l'Union a un coup à jouer pour le reste de la campagne et aura (on l'espère) beaucoup appris de la rencontre de ce soir face à un adversaire deux classes au-dessus.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Union SG Union SG
  Joueur J Evaluer
37 Scherpen Kjell 90' -
5 Mac Allister Kevin   67' -
16 Burgess Christian   90' -
48 Leysen Fedde 90' -
25 Khalaili Anan 78' -
6 Van de Perre Kamiel   67' -
8 Zorgane Adem 90' -
22 Niang Ousseynou 90' -
10 Ait El Hadj Anouar 90' -
12 David Promise 45' -
13 Rodriguez Kevin 73' -
  Banc J Evaluer
1 Chambaere Vic -  
3 Barry Mamadou Thierno -  
4 Rasmussen Mathias 23' -
11 Smith Guilherme -  
17 Schoofs Rob -  
20 Giger Marc   45' -
23 Boufal Sofiane 17' -
26 Sykes Ross 23' -
27 Patris Louis 12' -
33 Berradi Soulaimane -  

Newcastle Utd Newcastle Utd
  Joueur J Evaluer
1 Pope Nick 90' -
2 Trippier Kieran 83' -
12 Thiaw Malick 90' -
4 Botman Sven 90' -
33 Burn Dan 90' -
39 Guimarães Bruno 73' -
8 Tonali Sandro A 90' -
7 Apolinário de Lira Joelinton Cassio   59' -
20 Elanga Anthony 73' -
27 Woltemade Nick 73' -
10 Gordon Anthony ⚽ ⚽ 90' -
  Banc J Evaluer
3 Hall Lewis 17' -
5 Schär Fabian 7'  
11 Barnes Harvey Lewis 17' -
17 Krafth Emil -  
18 Osula William A 17' -
23 Murphy Jacob -  
28 Willock Joe -  
32 Ramsdale Aaron -  
37 Murphy Alex -  
67 Miley Lewis 31' -
Revivre Union SG - Newcastle Utd
Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle

Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle

21:20 2

L'Union Saint-Gilloise a pris le bouillon contre Newcastle (0-4). Les joueurs ont livré une prestation courageuse mais sont tombés sur un os. Cela se reflète dans leurs cotes.

"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" Les mots du gardien de l'Union après la défaite

"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" Les mots du gardien de l'Union après la défaite

22:30

Kjell Scherpen a encaissé quatre buts, et ça aurait pu être pire. Newcastle s'est montré supérieur techniquement et dans l'intensité.

présentation (du match)

75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat

75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat

10:45

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. La direction recroisera ainsi un certain Nick Woltemade, qu'elle avait coché sur sa liste il y a un an.

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 2-1 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Inter 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 0-4 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 1-1 PSG PSG
Napoli Napoli 1-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 1-2 Juventus Juventus
Monaco Monaco 1-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 1-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved