Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 0-4 face à Newcastle. Les Bruxellois n'ont pas à rougir de leur prestation mais sont tombés sur plus fort qu'eux.

C'était le 22 octobre 2017 : ce qui s'appelait encore officiellement le Stade Constant Vanden Stock accueillait pour la dernière fois un match de Ligue des Champions. À cette occasion, l'Anderlecht d'Hein Vanhaezebrouck avait livré un match admirable, ne s'inclinant que sur le score de 1-2 face au Bayern Munich de Jupp Heynckes. La veille, l'Union Saint-Gilloise s'était inclinée 1-2 contre Tubize devant 1300 supporters au Stade Roi Baudouin, malgré l'ouverture du score précoce de Julien Vercauteren et les arrêts de Nicaise Kudimbana.

Pas loin de huit ans plus tard, ce sont les Saint-Gillois qui ont fait retentir l'hymne de la plus grande compétition européenne au Lotto Park. Pour cette rencontre de prestige face à Newcastle, Sébastien Pocognoli était toujours privé de Raul Florucz (suspendu) mais retrouvait Anouar Ait El Hadj et Kevin Rodriguez. Dans l'entrejeu, on note la titularisation de Kamiel Van de Perre au détriment de Mathias Rasmussen.

Les Magpies se font respecter

En face, Newcastle a sorti l'artillerie lourde, en alignant son équipe type. Défaits par le FC Barcelone lors de la première journée, les Anglais avaient les crocs et l'ont montré dès les premières minutes en faisant reculer l'Union grâce à une quantité de duels gagnés et à une pénétration de tous les instants d'Anthony Elanga sur le côté droit.

À part une tête de Kevin Rodriguez, le début de match est totalement à l'avantage des visiteurs. Cela a fini par payer après un quart d'heure, avec une nouvelle action initiée par Elanga. Son centre renvoyé plein axe a trouvé Sandro Tonali à l'entrée du rectangle, la frappe de l'Italien déviée par Nick Woltemade (convoité par l'Union il y a un an) a pris Scherpen à contre-pied (16e, 0-1). Dans la foulée, Newcastle n'est pas passé loin du break sur un caviar d'Elanga repris par Woltemade au premier poteau.

Dos au mur, l'Union ne s'est véritablement aventurée dans la partie adverse qu'après 20 minutes. Les démarquages d'Anouar Ait El Hadj ont aéré le jeu, cela a débouché sur plusieurs ballons dégagés en corner et deux frappes cadrées d'Adem Zorgane forçant Nick Pope à la parade. Mais Newcastle a accéléré une dernière fois en fin de mi-temps. Toujours laissé en un-contre-un, Elanga a pris Niang de vitesse avant de se faire faucher par Fedde Leysen dans le rectangle. Penalty transformé sans problème par Anthony Gordon, 0-2 au repos.

Malgré la montée au jeu de Marc Giger à la pause (au détriment d'un Promise David très rarement trouvé en pointe), le match a repris comme il s'était arrêté, avec une percée de Newcastle. Isolé par Woltemade dans le rectangle, Elanga a canonné sur Scherpen. Mais la mise au point de Pocognoli à la mi-temps a tout de même fait du bien : l'Union s'est créé deux occasions coup sur coup. D'abord un face-à-face de Khalaili avec Pope mal négocié par l'Israélien, puis une frappe de Niang détournée par le gardien anglais, à la bonne place pour arrêter le second ballon repris par Zorgane.

Mais encore une fois, Newcastle a intelligemment géré le temps fort de l'Union, en temporisant avant de rejaillir froidement. Fedde Leysen a d'abord cru écarter le danger mais le VAR l'a pris en flagrant délit de faute de main. Malgré la poussée de Woltemade pour le déséquilibrer, penalty pour les Magpies, à nouveau converti par Gordon (64e, 0-3). L'Union a réagi via des frappes à l'entrée du rectangle d'Ait El Hadj et Boufal mais s'est à nouveau fait punir en fin de match sur un contre d'école de Newcastle conclu par Harvey Barnes (80e, 0-4).

L'Union s'incline donc 0-4, une défaite brutal pour venir mettre fin à la série de 19 matchs d'invincibilité des Saint-Gillois. Mais les trois points points décrochés au PSV sont là pour le rappeler : l'Union a un coup à jouer pour le reste de la campagne et aura (on l'espère) beaucoup appris de la rencontre de ce soir face à un adversaire deux classes au-dessus.