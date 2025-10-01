Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle

Scott Crabbé depuis le Lotto Park
Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise a pris le bouillon contre Newcastle (0-4). Les joueurs ont livré une prestation courageuse mais sont tombés sur un os. Cela se reflète dans leurs cotes.

Scherpen (6) : Assez peu de boulot en dehors des buts, sur lesquels il n'a rien à se reprocher. A tout tenté sur les deux penaltys, quelques sorties du poing sur phase arrêtée

Mac Allister (5,5) : Le jeu de Newcastle se concentrait surtout de l'autre côté. A dû se montrer très attentif face aux jaillissements d'Anthony Gordon, qui l'a parfois pris de vitesse.

Burgess (5,5) : Dès le début, le défenseur anglais a cherché à se faire respecter dans les duels et dans les anticipations. Mais la carte jaune reçue très tôt a conditionné son match et freiné ses ardeurs

Leysen (4) : Deux penaltys concédés en essayant de boucher les trous tant bien que mal, au moment où l'Union semblait revenir dans un temps fort

Khalaili (5) : Moins mis à l'épreuve défensivement que Niang en première mi-temps. Le soutien de Giger en deuxième période lui a offert plus d'espace. Un face-à-face manqué avec Nick Pope à la clé.

Van de Perre (6) : courageux pour tenter de contenir les assauts de Newcastle dans l'entrejeu. Mais face à Guimaraes, Tonali, Joelinton et les décrochages de Woltemade, il y avait souvent un homme en plus.

Zorgane (7) : l'homme des deuxièmes ballons. Devant le rectangle unioniste, l'Algérien a sorti plusieurs ballons chauds, avant de lui-même amener le danger de la deuxième ligne avec plusieurs frappes cadrées.

Niang (5,5) : continuellement exposé en un-contre-un lors de la première mi-temps face à un Anthony Elanga survolté. A tenté de le faire reculer mais le combat semblait perdu d'avance tant Newcastle a appuyé sur ce flanc, à raison puisque les deux premiers buts en sont issus.

Ait El Hadj (5,5) : Beaucoup de courses pour couper les angles et faire remonter l'équipe en possession. Mais il partait de très bas en première mi-temps. Quelques frappes tentées de l'entrée du rectangle.

Rodriguez (6,5) : L'Équatorien a confirmé ses progrès du début de saison sur la scène européenne. A offert beaucoup plus de solutions dos au but pour le porteur du ballon que Promise David, avec notamment quelques contrôles orientés bien sentis.

David (4) : on attendait de voir le Canadien dans ses rushs habituels face à une défense du haut de tableau de Premier League. Lui aussi sans doute : il n'a cessé de guetter le bon moment pour prendre la profondeur mais celui-ci...n'est jamais venu. On l'a donc très peu vu, au grand regret de Pocognoli qui l'a sorti à la mi-temps, sans doute déçu du manque de solutions apportées dos au but. Monté à sa place au repos, Marc Giger a fait se poser plus de questions à la défense des Magpies.

Champions League
Newcastle Utd
Union SG

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 2-1 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Inter 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 0-4 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 1-1 PSG PSG
Napoli Napoli 1-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 1-2 Juventus Juventus
Monaco Monaco 1-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 1-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
