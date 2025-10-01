Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes"

Sébastien Pocognoli n'a pas cherché à cacher la supériorité de Newcastle. Malgré la fierté quant à l'attitude générale de ses joueurs, il éprouve quelques regrets.

"Pour créer la surprise aujourd'hui, il aurait fallu que notre match soit parfait de bout en bout que Newcastle nous prenne de haut. Et aucun de ces deux paramètres n'était de la partie. Nous ne nous sommes pas repliés, nous avons joué notre jeu vers l'avant jusqu'au bout, mais notre pressing, nos duels et la présence sur les seconds ballons n'étaient pas suffisants", reconnaît Sébastien Pocognoli en conférence de presse.

L'un des tournants du match est sans doute ce penalty concédé en fin de première mi-temps, alors que l'Union poussait : "C'est toujours décevant. Le très haut niveau, c'est profiter de ses temps forts et savoir répondre présent dans tes temps faibles. Cependant, j'ai félicité mes joueurs car ils ont tout donné".



L'Union a beau avoir lutté avec ses armes, Poco reconnaît avoir quelques regrets sur l'interprétation de son plan de jeu. "Certains joueurs vont peut-être un peu plus mal dormir", a-t-il d'ailleurs glissé. Parmi les déçus de la soirée, Promise David, sorti à la mi-temps.

Un test grandeur nature qui tourne au fiasco

Le Canadien a vécu une soirée particulièrement difficile. Il était même totalement invisible. En première mi-temps, il n'a touché le ballon que six fois, bien trop peu pour avoir un impact dans un match de ce niveau.

Certes, la défense de Newcastle s'est montrée très solide. Et il ne lui faut parfois qu'un ballon pour faire la différence en profondeur. Mais ce soir, David était tout bonnement injoignable. Que ce soit en profondeur ou dos au but, il n'a offert que très peu de solutions à ses coéquipiers pour se défaire du pressing adverse.

"Il n'était pas dans le match, comme déconnecté des consignes", a admis Pocognoli. "Nous avons fait entrer Marc Giger pour jouer plus entre les lignes, et cela a mieux fonctionné. Maintenant, c'est à Promise de montrer qu'il peut aussi se montrer à la hauteur lors de ces grands matches".