Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

Le Club de Bruges s'est incliné en Ligue des Champions face à l'Atalanta ce mardi soir ! Après un succès face à l'AS Monaco, les Blauw en Zwart n'ont pas démérité pour leur deuxième match dans la plus prestigieuse des compétitions, mais repartent d'Italie sans le moindre point (score final 2-1).

La deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions débutait ce mardi. Victorieux face au Standard samedi, les Blauw en Zwart avaient désormais à cœur de s'imposer face à l'équipe de Charles De Ketelaere.

Le Diable Rouge n'était cependant pas de la partie en raison d'une blessure musculaire. Côté brugeois, il est important de noter que Raphael Onyedika n'était pas sur la feuille de match suite à sa blessure. C'est Cisse Sandra qui a compensé son absence dans l'entrejeu.

Dans les dix premières minutes c'est l'Atalanta qui a mis le pied sur le ballon. La première véritable possibilité est survenue à la 4e minute de jeu. Lorenzo Bernasconi tente sa chance aux abords de la surface suite à un ballon repoussé dans l'axe par la défense brugeoise après un coup franc. Son ballon passe non loin de la cage défendue par Nordin Jackers.

Première "occasion" brugeoise

Les Blauw en Zwart ont ensuite réussi à se projeter davantage vers l’avant, sans cependant parvenir à se montrer réellement dangereux : le bloc des hommes d'Ivan Jurić est redescendu. À la 15e, Bruges s'est créé sa première "occasion". Chrístos Tzólis a tenté sa chance aux abords de la surface de réparation sur une passe en retrait de Carlos Forbs, mais le ballon s'envole au-dessus du but défendu par Marco Carnesecchi.

L'Atalanta va ensuite remettre le pied sur le ballon et tenter de se créer des possibilités. Il y a notamment une tentative lointaine d'Ederson à la 20e qui a de l'espace pour s'avancer. Son tir n'est cependant pas cadré : c'est loin à côté.

Un éclair de génie de Chrístos Tzólis pour ouvrir le score

Les Italiens vont continuer de pousser. Aucun véritable danger n'est cependant à signaler. On peut d'ailleurs remarquer que le pressing sur le porteur du ballon a baissé du côté de l'Atalanta. Les Blauw en Zwart jouent bien un contre à la 37e. Chrístos Tzólis tente de trouver Nicolò Tresoldi qui se jette, mais qui ne parvient pas à reprendre parfaitement le ballon pour cadrer.

Dans un match pauvre en occasions, ce sont finalement les Brugeois qui vont trouver la faille. À la 38e, le Grec reçoit un ballon de Carlos Forbs dans l'axe suite à une perte de ballon de Marten De Roon. Tzólis réalise une jolie feinte de frappe, un crochet et enroule parfaitement du pied droit : c'est 0-1. Marco Carnesecchi n'a rien pu faire. Le score restera inchangé à la pause : la suite de la première période a été très pauvre en occasions. Un tir cadré et un but pour les Blauw en Zwart à la mi-temps ! Aucune possibilité cadrée côté italien.

En début de seconde période à la 48e, le seul buteur de la rencontre jusqu'à présent tente sa chance aux abords de la surface de réparation. Le ballon est axial, Marco Carnesecchi le repousse. Six minutes plus tard, Ademola Lookman s'avance sur le côté gauche et tente sa chance, mais sa tentative est repoussée et passe à côté.

Davide Zappacosta place une frappe croisée à la 56e. La prise d’initiative du milieu droit monté à la pause file cependant à côté. À l'heure de jeu : le constat est similaire qu'en première période. Peu d'énormes occasions à signaler. Bruges est toujours devant.

À la 60e justement, Ademola Lookman place un ballon depuis le côté gauche en direction du but brugeois. Kyriani Sabbe dévie, mais Nordin Jackers est attentif et repousse le ballon qui prenait la bonne direction. C'est certainement la plus grosse possibilité italienne de la partie jusqu'à présent.

L'Atalanta égalise

Irréprochable jusque-là, Nordin Jackers commet une faute dans le rectangle. Cette dernière est discutable, mais l'arbitre et la VAR jugent qu’il y a un accrochage sur Pasalic. Lazar Samardžić tire le penalty et prend le portier brugeois à contre-pied à la 74e.

Dans la foulée, les Blauw en Zwart ont bien failli reprendre les devants. Romeo Vermant reprend le ballon après une mauvaise passe de Yunus Musah pour son gardien. Le Brugeois tente sa chance dans un but vide, mais il ouvre trop son pied.

Que c’est cruel pour les Brugeois : les Italiens prennent l’avantage

À la 79e, l'Atalanta aurait bien pu passer devant. Seul dans l'axe, Kamaldeen Sulemana s'avance après avoir récupéré un ballon et tente sa chance aux abords de la surface de réparation. Sa tentative passe non loin du but brugeois. Mais finalement, les Italiens vont prendre les devants à la 87e via Mario Pašalić. Sur un corner, le Croate reçoit le ballon et conclut parfaitement de la tête après une combinaison jouée à deux très rapidement et une déviation de Yunus Musah au premier poteau.

Les Brugeois s’inclinent finalement sur le score de 2-1. Une défaite qui n'est pas forcément méritée pour les hommes de Nicky Hayen qui ont tenu tête au club italien. Après deux matchs en Ligue des Champions, ils ont donc trois points : une victoire et une défaite. Les prochains adversaires des Blauw en Zwart dans la plus prestigieuse des compétitions seront coriaces, ce pourquoi prendre trois points aurait été idéal. Il y aura d'abord le Bayern à l’extérieur, avant de recevoir le FC Barcelone.