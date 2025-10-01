"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

Kjell Scherpen a encaissé quatre buts, et ça aurait pu être pire. Newcastle s'est montré supérieur techniquement et dans l'intensité.

Kjell Scherpen a vite compris que la soirée allait être compliquée. L’Union n’avait jamais affronté une équipe d’un tel niveau. "C’était une très bonne équipe", a reconnu le gardien. "On voyait que c’était le niveau de la Premier League. Et ce sont les petits détails qui ont fait la différence."

"Cette équipe était bien plus forte que le PSV. À Eindhoven, on avait rapidement pris l’avantage. Aujourd’hui, le premier but vient d’un ballon dévié, puis on concède deux penalties. On voulait limiter les dégâts, mais ce 0-4 fait mal", a-t-il ajouté.



Perdre contre une équipe de Premier League n’est pas une honte

Le gardien ne veut pas noircir le tableau. "Il faut garder la tête froide. C’est la Ligue des champions, tout ça reste nouveau pour nous."

"J’ai regardé dimanche le match entre Newcastle et Arsenal, et ça allait d’un but à l’autre avec une énorme intensité. On veut se mesurer à ce niveau, et par moments, je pense qu’on a réussi à le faire."

Place au match contre le Club de Bruges, avant la trêve internationale qui servira à corriger certains détails. "Il ne faut pas paniquer parce qu’on a perdu 0-4 contre une équipe de Premier League. Ce n’est pas la honte. Quatre buts encaissés, ce n’est pas agréable pour un gardien, mais il ne faut pas s’arrêter au tableau d’affichage."