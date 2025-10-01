"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Kjell Scherpen a encaissé quatre buts, et ça aurait pu être pire. Newcastle s'est montré supérieur techniquement et dans l'intensité.

Kjell Scherpen a vite compris que la soirée allait être compliquée. L’Union n’avait jamais affronté une équipe d’un tel niveau. "C’était une très bonne équipe", a reconnu le gardien. "On voyait que c’était le niveau de la Premier League. Et ce sont les petits détails qui ont fait la différence."

"Cette équipe était bien plus forte que le PSV. À Eindhoven, on avait rapidement pris l’avantage. Aujourd’hui, le premier but vient d’un ballon dévié, puis on concède deux penalties. On voulait limiter les dégâts, mais ce 0-4 fait mal", a-t-il ajouté.

Lire aussi… Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes"

Perdre contre une équipe de Premier League n’est pas une honte

Le gardien ne veut pas noircir le tableau. "Il faut garder la tête froide. C’est la Ligue des champions, tout ça reste nouveau pour nous."

"J’ai regardé dimanche le match entre Newcastle et Arsenal, et ça allait d’un but à l’autre avec une énorme intensité. On veut se mesurer à ce niveau, et par moments, je pense qu’on a réussi à le faire."

Place au match contre le Club de Bruges, avant la trêve internationale qui servira à corriger certains détails. "Il ne faut pas paniquer parce qu’on a perdu 0-4 contre une équipe de Premier League. Ce n’est pas la honte. Quatre buts encaissés, ce n’est pas agréable pour un gardien, mais il ne faut pas s’arrêter au tableau d’affichage."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Newcastle Utd
Union SG
Kjell Scherpen

Plus de news

Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes" Interview

Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes"

22:55
1
Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle Analyse

Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle

21:20
2
Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

20:39
"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

20:30
1
🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

18:45
Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

23:20
🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

22:00
Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

21:00
Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

21:40
Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

19:30
"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

20:00
🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

19:00
Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

16:30
Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

18:40
"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

18:30
Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

18:00
"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

17:00
1
"Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

"Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

17:30
1
À la table des meilleurs : Kevin De Bruyne bientôt encore plus dans la légende de la Ligue des Champions ?

À la table des meilleurs : Kevin De Bruyne bientôt encore plus dans la légende de la Ligue des Champions ?

16:00
Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat

Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat

15:00
La presse française se trompe : Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

La presse française se trompe : Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

15:40
Dimitri De Condé contre-attaque et accuse Saint-Trond après les débordements du derby limbourgeois

Dimitri De Condé contre-attaque et accuse Saint-Trond après les débordements du derby limbourgeois

15:20
1
Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

14:40
Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

14:20
Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

14:00
Un ancien sélectionneur de la Belgique s'exprime sur le clash De Bruyne-Conte : "Pour le protéger ?"

Un ancien sélectionneur de la Belgique s'exprime sur le clash De Bruyne-Conte : "Pour le protéger ?"

13:30
1
"Naïf", "trop lent" : la presse italienne sans pitié pour les Brugeois après le match face à l'Atalanta

"Naïf", "trop lent" : la presse italienne sans pitié pour les Brugeois après le match face à l'Atalanta

12:30
Un club belge professionnel en faillite prêt à renaître de ses cendres ? Des discussions sont en cours

Un club belge professionnel en faillite prêt à renaître de ses cendres ? Des discussions sont en cours

13:00
Revoilà enfin le vrai Arthur Vermeeren : "Il est monstrueux, quelle masterclass"

Revoilà enfin le vrai Arthur Vermeeren : "Il est monstrueux, quelle masterclass"

11:40
Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

11:20
1
Le RFC Liège convie ses supporters à un fan talk : voici comment s'y inscrire

Le RFC Liège convie ses supporters à un fan talk : voici comment s'y inscrire

12:00
📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

11:00
L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

30/09
Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

10:00
1
🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

10:30
Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 2-1 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Inter 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 0-4 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 1-2 PSG PSG
Napoli Napoli 2-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 2-2 Juventus Juventus
Monaco Monaco 2-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 2-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved