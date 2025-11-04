L'Union paye cash son manque de réalisme : les Madrilènes s'imposent face aux Bruxellois

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 3-1 face à l'Atlético Madrid au Riyadh Air Metropolitano ce mardi. Les Unionistes ne sont pas passés loin de récolter ne serait-ce qu'un seul point, mais malheureusement pour les hommes de David Hubert, c'est bredouilles qu'ils rentrent de la capitale espagnole.

L’Atlético Madrid était évidemment le grand favori avant cette rencontre. Les Colchoneros se devaient de s’imposer face à une équipe sur le papier largement à leur portée. Au classement de la phase de ligue avant cette rencontre, les Madrilènes comptaient trois points et figuraient à la 21e place, tandis que les Unionistes avaient le même nombre de points et figuraient à la 24e position.

Le début de première période a été plutôt pauvre en occasions, mais les Unionistes sont bien rentrés dans la partie. À la 10e minute de jeu, Jan Oblak a été tout proche d’une grosse erreur. Sur un ballon servi en retrait, il a failli inscrire un but contre son camp à cause d’un contrôle raté. Si les Unionistes se montrent entreprenants, les occasions ne pleuvent cependant pas. À la surprise générale, c’est un Atlético Madrid bien en dessous du niveau attendu en ce début de rencontre.

Un début de match calme...

Pour avoir la première frappe cadrée du match, il a fallu attendre la 23e minute de jeu. Julián Álvarez tente une frappe lointaine, cette dernière est cependant facilement captée par Kjell Scherpen. Après 35 minutes de jeu, le constat est clair : nous assistons à un match au rythme lent, avec très peu d’occasions.

À la 38e, Kevin Mac Allister est tout proche de l’ouverture du score pour l’Union Saint-Gilloise. Seul dans la surface de réparation, le ballon lui parvient, il tente une retournée acrobatique mais se manque complètement. C’est certainement la plus grosse possibilité du match jusqu’à présent.

L'Atlético Madrid trouve la faille...

Finalement, ce sont les Madrilènes qui vont ouvrir le score. À la 39e, Giuliano Simeone réalise un joli travail et prend de vitesse Ross Sykes. Il donne le ballon à Julián Álvarez, qui contrôle du tibia et enchaîne en ouvrant la marque. Malgré une première période loin d’être bonne, les hommes de Diego Simeone rentrent au vestiaire avec un avantage d’un but. Le score aurait même pu être plus lourd. En toute fin de première période, Antoine Griezmann a doublé la mise en reprenant le ballon après une frappe qui avait terminé sur le poteau, mais il y avait une position de hors-jeu plus tôt dans l’action.

Dans le début de seconde période, c’est un Atlético Madrid plus entreprenant qui s’est montré. Les Colchoneros ont augmenté le rythme de la rencontre, sans se montrer énormément dangereux dans le premier quart d’heure cependant. Les Madrilènes poussent tandis que les Unionistes subissent beaucoup plus que dans le premier acte.

L’Atlético Madrid enchaîne les corners. Ils n’arrivent, après 70 minutes de jeu, toujours pas à se montrer réellement dangereux afin de doubler la mise. L’Union, quant à elle, est muette et va peu dans le camp adverse. Mais c’est pourtant le club belge qui va se créer une grosse possibilité. À la 67e, après un coup franc bien frappé, Promise David reçoit le ballon dans les pieds après une tête de Burgess, mais sa frappe passe à côté.

Comme en première période, ce sont les Madrilènes qui vont finalement marquer. Après une jolie percée de l’ancien Gantois Alexander Sørloth, qui tente sa chance à deux reprises mais en vain, le ballon est contré et revient finalement dans les pieds de Conor Gallagher, qui conclut parfaitement à la 72e minute de jeu. C’est 2-0, l’Atlético fait le break.

L'Union réduit l'écart

L’Union Saint-Gilloise va essayer de revenir dans la partie. À la 79e minute de jeu, Promise David prend de vitesse Giménez et tente sa chance, mais le ballon est repoussé par Jan Oblak. Deux minutes plus tard, les Bruxellois vont finalement réduire l’écart. Sur un coup franc bien frappé par Sofiane Boufal, Ross Sykes remporte son duel de la tête et permet à l’Union de réduire l’écart. Patris, seul dans la surface de réparation madrilène, n’était pas loin d’égaliser en fin de match, mais malheureusement pour l’Union, sa tête est mal frappée. L’Atlético a finalement inscrit un troisième but en toute fin de match via Marcos Llorente, sur une contre-attaque.

Les Bruxellois repartent de Madrid sans le moindre point supplémentaire. Les Madrilènes empochent les trois unités. Score final : 3-1.