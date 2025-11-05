🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

L'Union Saint-Gilloise se remet de la défaite subie à l'Atletico Madrid hier soir. Louis Patris est revenu sur cette reprise de la tête qui aurait pu tout changer dans le monyetime.

Louis Patris a bien failli devenir le héros de l'Union Saint-Gilloise au Wanda Metropolitano. Mais au lieu d'égaliser d'une reprise de la tête à bout portant, le Gembloutois a trop piqué sa tête. Un commentaire évidemment très facile à rédiger après-coup depuis son canapé. Mais avec son honnêteté habituelle, Patris a reconnu qu'il aurait dû faire mieux.

D'une opportunité en or d'égaliser au but du K.O, il y aura des regrets chez les Unionistes après cette défaite à l'Atlético de Madrid. 😬 #RTLsports pic.twitter.com/9hAYkzhDZi — RTL sports (@RTLsportsbe) November 4, 2025

"Si je vais mal dormir ? Oui, quand même. Cette dernière occasion pique un peu. C'est comme ça en Ligue des Champions, la première occasion finit au fond. Ils n'en ont pas eu beaucoup mais marquent trois buts. On l'a déjà vu lors des matchs précédents", regrette-t-il.

L'Union doit trouver cette efficacité qui lui sourit si souvent en championnat

Interrogé par RTL Sports, Patris explique ce qui l'a poussé à mal maîtriser son geste : "Je saute, mais je pense que je n'aurais pas dû. Je sens une petite poussée dans mon dos, ça m'incite à tenter de piquer la balle".





"Il y a de la déception. Surtout sur base de la deuxième mi-temps, on méritait mieux. Mais on peut être fier de notre performance, c'est ce que le coach nous a dit dans le vestiaire à la fin du match", conclut-il.

Comme dans les jours qui ont suivi les défaites contre Newcastle et l'Inter Milan, les Unionistes vont devoir se remobiliser pour se concentrer sur le championnat et le déplacement à Malines de dimanche. Avec sans doute quelques regrets supplémentaires à chasser de leur esprit.