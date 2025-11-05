Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

L'Union Saint-Gilloise est sur le retour après sa prestation courageuse sur le terrain de l'Atletico Madrid. Mais la délégation ne sera pas de retour à l'heure.

Après un premier déplacement européen relativement court du côté d'Eindhoven, les joueurs de l'Union Saint-Gilloise ont redécouvert les vols continentaux en équipe, cette fois entourés du prestige de la Ligue des Champions.

Ce mercredi, l'avion affrêté pour l'occasion repart donc de Madrid avec à son bord le groupe de joueurs, mais également le staff, le groupe de Youth League ainsi que le reste de la délégation saint-gilloise.

Les drones provoquent un joyeux bordel

Mais depuis le grand départ de lundi, le contexte sécuritaire a évolué à l'aéroport de Zaventem. Hier, peu avant 20h, le signalement de plusieurs drones survolant les infrastructures a conduit à la fermeture temporaire du trafic aérien. Avant une nouvelle interruption du genre à 22h.

28 vols ont finalement été annulés. Celui de l'Union Saint-Gilloise ne figure pas sur la liste mais semble lui aussi affecté par la situation. L'avion unioniste devait atterrir sur le coup de 14h, mais a été retardé.





La délégation arrivera avec plus d'une heure de retard, l'heure d'arrivée précise reste à déterminer. Espérons pour tout le monde que la situation sera plus sereine pour le prochain déplacement à Galatasaray à la fin du mois.