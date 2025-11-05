"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

Diego Simeone a vu son équipe éprouver des difficultés pour venir à bout de l'Union Saint-Gilloise ce mardi soir en Ligue des Champions. L'entraîneur argentin a salué la performance des Unionistes après la rencontre.

L'Union Saint-Gilloise n'a pas facilité la tâche de l'Atlético de Madrid ce mardi soir en Ligue des Champions. Les Unionistes se sont inclinés 3-1 dans la capitale espagnole, mais ont frôlé l'égalisation dans les dernières minutes, avant que les Colchoneros ne scellent définitivement le score.

Cette différence de réalisme illustre l'écart entre une grande équipe européenne et des débutants au plus haut niveau. En conférence de presse, Diego Simeone a toutefois salué la performance de son adversaire du soir.

"Nous savions que ce serait un match difficile. L'Union s'était imposée au PSV Eindhoven et avait très bien joué à domicile contre l'Inter lors de la première mi-temps", a déclaré l'entraîneur argentin, cité par Het Nieuwsblad.

Diego Simeone reconnaît l'adversité proposée par l'Union

Avant la rencontre, Simeone avait indiqué qu'il espérait que son équipe pourrait s'imposer avec une large avance. Mais il n'en fut rien. "Nous avons progressé au fil de la rencontre, comme le week-end dernier contre Séville", a commenté le T1 de l'Atlético, avant de louer une dernière fois la prestation de l'Union.





"En seconde période, nous avons mieux contrôlé le jeu et créé des occasions, mais nous savions qu'ils restaient dangereux sur les phases arrêtées grâce à leur taille. En fin de match, le score aurait pu être 2-2 ou 3-1. Heureusement, cela s'est terminé sur 3-1", a conclu Diego Simeone.